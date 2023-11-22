مشروعات "شروق" في "كلباء" ترسخ المنطقة الشرقية وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة المستدامة

مشروع شاطئ كلباء يختتم أعماله الإنشائية في الربع الثالث من 2025

20 خيمة فاخرة في نزل الرفراف تنتهي خلال شهر ديسمبر المقبل

رحّال في الربع الأخير من العام المقبل

الشارقة، كشف سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، آخر المستجدات في المشروعات السياحية والتنموية ووجهات الضيافة والاستثمار التي تتولى "شروق" تطويرها في إمارة الشارقة. واستعرض القصير المراحل المنجزة ومواعيد انتهاء كل من "نزل الرفراف"، و"رحَال"، و"شاطئ كلباء"، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية للنهوض بالمنطقة الشرقية وتعزيز مكانتها على خارطة الوجهات الجاذبة للاستثمار والسياحة.

شاطئ كلباء… مواد بناء من البيئة المحلية

واستعرض القصير خلال مداخلة له على برنامج "الخط المباشر"، يوم الثلاثاء، رؤية مشروع "شاطئ كلباء" كوجهة سياحية رائدة في المنطقة الشرقية تمتد على مساحة 9.5 كم، مشيراً إلى أن المشروع سيراعي في جميع مراحل تطويره خصوصية الحياة الطبيعية في كلباء، إذ سيقتصر على استخدام المواد الصديقة للبيئة في العمليات الإنشائية، والتي روعي فيها الاعتماد على مواد طبيعية من بيئة كلباء المحلية. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال فيه قريباً، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية فيه خلال الربع الثالث من العام 2025.

وأضاف القصير أن مشروع شاطئ كلباء سيكون إضافة نوعية للوجهات السياحية في المنطقة الشرقية، إذ يضم مطاعم ومقاهي، وأكشاكاً، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية متنوعة لرواد الشواطئ، كما يحتوي على منطقة ألعاب خاصة للأطفال، لافتاً إلى أن المشروع يلتزم بمعايير البرنامج العالمي للعلم الأزرق، التي تضم التثقيف والمعلومات البيئية، وجودة المياه، والإدارة البيئية، والسلامة والخدمات.

نزل الرفراف… فرصة للترفيه والتعرف على المحميات الطبيعية

وأعلن القصير أن أعمال توسعة مشروع "نزل الرفراف" ستنتهي خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يمثل النزل بوابـةً إلـى المحميات البيئية، ويقع على بعد 30 متراً تقريباً من شاطئ مدينة كلباء، وتم إضافة 20 خيمةً فاخرة إلى المشروع ليصبح إجمالي الخيام فيه 40 خيمة فاخرة تتمتع بسقوف مكونة من ثلاث طبقات عازلة للحرارة، وتم تزويدها بتجهيزات الإضاءة المنخفضة حفاظاً على طبيعة الحياة البرية في المحمية.

وقال القصير: "يتميز نزل الرفراف بالمزروعات الطبيعية الملائمة لبيئة منطقة كلباء، والتي تعاونت فيها "شروق" مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لتحديد أنواع المزروعات وأماكن زراعتها، كما أن قرب النزل من المحميات الطبيعية يوفر فرصة للزوار للتعرف إلى البيئة الطبيعية للمنطقة الشرقية"، لافتاً إلى أن النزل يتضمن أنشطة متعددة مثل الكاياك والجولات الاستكشافية على الأقدام وأنه تم توسعة خيمة الاستقبال لتقديم خدمات عالية الجودة للزوار.

رحّال… مقصورات فاخرة بكامل تجهيزاتها

وكشف القصير أن مشروع "رحَال" الذي يقع بالقرب من محمية كلباء، وتنتهي أعماله الإنشائية بالكامل في الربع الأخير من 2024، وسيتضمن 20 مقطورة مجهزة بكافة وسائل الراحة ومصممة لتتناسب مع مختلف الحالات الجوية والتضاريس السهلة والوعرة. وأضاف: "السياحة البيئية عالم واسع يدفعنا إلى العمل المتكامل ومواكبة أحدث التطورات التقنية في مواد البناء الصديقة للبيئة لاستخدامها، ونحن نسعى ليكون مشروع رحّال منتجاً سياحياً يليق بمكانة إمارة الشارقة، ويوفر للزائر كافة مستلزمات الإقامة الفاخرة".

وحول المشروعات المستقبلية، أشار المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى أن الإقبال المتزايد على وجهات المنطقة الشرقية يدفع الهيئة إلى تنويع وتطوير منتجاتها السياحية والتجارية والثقافية في هذه المنطقة. وقال: "نعمل حالياً على إضافة عدد من المتاجر العالمية والمحلية إلى واجهة كلباء المائية التي تعد أحد أبرز المشروعات الساحلية في الشارقة، كما نخطط لإنشاء مشروعات استثمارية أخرى في مختلف مدن إمارة الشارقة بهدف تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية والاجتماعية لجميع مناطق الإمارة".

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