أول باقة من المنازل سيتم إكمالها في عام 2027

المخطط الرئيسي الأحدث يتوسطه محور مركزي أخضر مع 100,000 شجرة، وبحيرة قابلة للسباحة مع شلالات مياه، وباقةٍ من مرافق الصحة واللياقة الراقية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: باعت أرادَ أول مرحلتين من مَسار 3، أحدث وأكبر مخطط رئيسي من المجتمع المتكامل الأكثر نجاحاً في ربوع الطبيعة الخضراء بالشارقة، وذلك في غضون ساعات من إطلاقه الساعة التاسعة صباح الأحد. وتعكس عملية البيع القياسية للمنازل البالغ عددها 1,051 وبقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي مدى الاهتمام الاستثنائي لدى المشترين والمستثمرين بعلامة مَسار التجارية، والتي باتت المجتمع المتكامل الأبرز والأكثر مبيعاً على مستوى الإمارات خلال الأعوام الأخيرة. ويأتي إطلاق مَسار 3 عقب النجاح منقطع النظير الذي حظي به مجتمع مَسار الثاني بعد إطلاقه في شهر فبراير من هذا العام، حيث تم بيع جميع منازله البالغ عددها 2,000 خلال ثلاث ساعات فقط.

ويضم "مَسار 3" 4,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 12.5 مليار درهم إماراتي، ويحتضن بين جنباته وفرةً من المساحات الخضراء ومرافق الصحة واللياقة بالإضافة إلى معايير المنازل الذكية، بما يتماشى مع مجتمعي مَسار السابقين. هذا، وتضم المجتمعات الثلاثة في المجمل 9,000 منزلاً وبقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار درهم إماراتي.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ "يأتي حجم المبيعات الاستثنائي لعلامة مَسار نتيجة الثقة الكبيرة التي حظينا بها من عملائنا. ومع تسليم نصف المجتمع الأصلي بالفعل، فقد بات المشترون اليوم على درايةٍ بما يستثمرون فيه ونمط الحياة العصري الذي يمكنهم أن يتوقعوه".

وأضاف: "بالنسبة لمَسار 3، فقد ارتأينا البدء بمرحلتين فقط عند الإطلاق، وقد تجاوز الطلب فيه المعروض المتاح بشكل قياسي. ونحن نستعد لطرح المزيد من منازلنا الفاخرة ضمن المراحل التالية في هذا المجتمع المتكامل خلال أكتوبر لتمكين الراغبين من المشترين في الحصول على هذه الفرصة الاستثمارية القيّمة".

هذا، وقد تم كشف النقاب عن مَسار 3 خلال الشهر الماضي، حيث يضم ثمانية أحياء مسوّرة وعلى مساحة إجمالية تزيد عن 21 مليون قدم مربع. وسيكون المحور المركزي الأخضر في وسطه موطناً لأكثر من 100,000 شجرة، حيث سيربط الأحياء السكنية بباقةٍ من مرافق الصحة واللياقة والمرافق الترفيهية والتجارية المتنوّعة.

وتتضمن المرافق الخدمية العصرية في مَسار 3 بحيرة وسطية تتخللها شلالات مياه منسّقة، ومساراتٍ للجري وركوب الدراجات الهوائية، وباقة من ملاعب البادل وكرة السلة، ونادي لياقة بدنية خاص ومقهى، بالإضافة إلى مركز مجتمعي مع مجموعةٍ من المتاجر ومنافذ بيع الطعام والشراب. وسيتم تجهيز جميع المنازل بالأنظمة الذكية وباقةٍ مختارة من الأجهزة المنزلية الفاخرة.

ويقع مَسار 3 في ضاحية الروضات في الشارقة ضمن موقعٍ استراتيجي بين مَسار 2 وتجمّع للمدارس يضم حالياً مدرستين كبيرتين عاملتين في الموقع.

كما يقع المشروع كذلك على مقربةٍ من مجتمع مَسار الأول، ومدينة تلال، وجامع الشارقة، ويتصل بسهولةٍ مع طريق خورفكان وشارع الإمارات (E611). ولا يبعُد مَسار 3 أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و30 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

