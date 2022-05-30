• إقامة حفل بمناسبة وضع حجر أساس لمشروع محطة الجبيل - 3 (ب) التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 570 ألف متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب في المملكة.

• سيتم تشييد المحطة من قبل ائتلاف يضم كل من شركة إنجي، وشركة نسمة المحدودة، ومجموعة عجلان وإخوانه. وقد كان المشروع قد تم منحه من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه.

• سيوفر المشروع المستقل لتحلية المياه والذي يضم محطة خاصة تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ميجاواط، المياه الصالحة للشرب لمناطق الرياض والقصيم عند بدء تشغيله تجاريًا في عام 2024.

الرياض، المملكة العربية السعودية: شهد خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه حفل وضع حجر الأساس لمحطة الجبيل - 3 (ب) التي تقع على بعد 65 كيلومترًا شمال مطار الدمام في السعودية، بحضور ممثلين عن شركة إنجي الرائدة عالميًا في توفير خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وشركة نسمة ومجموعة عجلان وإخوانه.

سيعمل مشروع المحطة المستقلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بسعة تصميمية تبلغ 570 ألف متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب، ليخدم المستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم بعد تشغيله تجاريًا في العام 2024. وكانت الشركة السعودية لشراكات المياه قد منحت الائتلاف، الذي تقوده شركة إنجي، عقد بناء وتملك وتشغيل محطة الجبيل – 3 (ب) المستقلة لإنتاج المياه لمدة 25 عامًا، وذلك بعد أن قدمت إنجي عرضًا بتعرفة 1.591 ريال سعودي لكل متر مكعب من مياه الشرب.

تم تطوير المحطة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يتولى التحالف تمويل المشروع، وتتولى إنجي مسؤولية تشغيله وصيانته بعد الانتهاء من مرحلة البناء وتشغيله تجاريًا. وسيتضمن المشروع محطة خاصة تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ميغاواط، لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من الشبكة، بالإضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد ومنشآت كهربائية خاصة. ويتماشى المشروع مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بلوغ صفر انبعاثات كربونية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ودفع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وبهذه المناسبة، قال خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه: "يعتبر توفير المياه المحلاة وزيادة الإمدادات في جميع أنحاء المملكة استراتيجية أساسية لتلبية أهداف رؤية المملكة 2030، لذا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف، ونفتخر اليوم بأن نشهد على انطلاق أعمال البناء في محطة الجبيل – 3 (ب). ستستخدم المحطة تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه وهي أكثر كفاءة من الطاقة الحرارية التقليدية، وستستخدم أيضًا الطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري, ما يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة لذلك، سيساهم المشروع في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة".

وفي إطار حديثه خلال الاحتفال، قال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي في السعودية: " يعد انطلاق أعمال البناء في المرحلة الثالثة من محطة الجبيل- (ب) نجاحاً يضاف إلى سلسلة نجاحات إنجي في المملكة في إطار مساعيها الرامية لدعم الحكومة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتوفير حلول موفرة للطاقة تتماشى مع رؤية 2030. ولطالما كانت إنجي, على مدى العقود الثلاثة الماضية, شركة رائدة في تطوير مشاريع الطاقة والمياه المستقلة بجميع أنحاء الخليج، حيث تعكس الحلول الحديثة والمبتكرة التي توفرها لتحلية المياه التزامها بدعم الحكومات والشركات الإقليمية في بناء مرافق مستدامة بما يساهم بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي".

من جانبه، قال فيليب لامبرت، الرئيس التنفيذي لمحطة الجبيل - 3 (ب): "في ظل النمو الديموغرافي والاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة، ستساهم محطة الجبيل - 3 (ب) في تعزيز الأمن المائي وتوفير مصدر آمن ومستدام من المياه للسكان. ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى خلق مئات فرص العمل وتحقيق نسبة سعودة تصل إلى 90٪ إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي المحلي. ويسعدنا أن نطلق الأعمال الإنشائية للمحطة اليوم ونتطلع بشغف إلى بدء تشغيلها تجاريًا بكامل طاقتها بحلول العام 2024 ".

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