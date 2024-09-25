ناصر السلمان: مستمرون في تطبيق خطة تحويل شبكة فروعنا بالكامل إلى صديقة للبيئة

ضمن سلسلة GB Talks، أشار مدير المشاريع – إدارة المرافق في بنك الخليج المهندس ناصر السلمان إلى أن بنك الخليج أعاد افتتاح 3 أفرع بعد تجديدها بالكامل، وهي فروع ضاحية عبد الله السالم والنزهة والجابرية، علماً أن البنك افتتح أول فروعه الصديقة للبيئة كلياً في منطقة صباح الأحمد السكنية مطلع شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لترسيخ مبادئ الاستدامة، واستكمالاً لخطته الطموحة لتحويل شبكة فروع إلى صديقة للبيئة.

وقال السلمان إن البنك يعمل على تجديد المزيد من الفروع، ضمن خطتنا الطموحة لتحويل شبكة فروعنا التي تتجاوز 50 فرعاً إلى صديقة للبيئة، وتصميمها وفقاً للهوية الجديدة للفروع انطلاقاً من استراتيجيته لعام 2025 ورؤية الكويت 2035، وتتجاوب من جهود الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام وتقليص انبعاثات الكربون.

وذكر أن الفروع المجددة تتميز بالتصميم العصري والخدمات المصرفية السريعة والمتطورة، حيث حرصنا على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا اللازمة لخدمة عملائنا، بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الخدمات المصرفية عالمياً ".

وأضاف: "تتسم الأفرع الجديدة بتصميم مميز يوفر المزيد من الراحة والسهولة والسرعة للعملاء إلى جانب كونه فرع مستدام وصديق للبيئة كلياً، بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء، التي تستهدف تقليص استهلاك الكهرباء والاعتماد على الألواح الشمسية، كأحد مصادر الطاقة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بشكل أكبر واستخدام أجهزة استشعار لتقليص استهلاك الكهرباء وكذلك استخدام العوازل الحرارية لتخفيض الحرارة في الداخل بشكل طبيعي إلى جانب توفير وحدة لشحن السيارات الكهربائية،

وأضاف: " نعمل في بنك الخليج من خلال استراتيجية واضحة تستهدف جعل تجربة العميل المميزة أكثر تميزاً، سواء من خلال تطبيق البنك على الموبايل الذي يعد الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، أو من خلال زيارة الفروع وعبر أجهزة الصراف الآلي، فضلا عن تحديث مركز خدمة العملاء، ونظام الرد الصوتي التفاعلي.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

-انتهى-

#بياناتشركات