دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء أعمال البناء في مشروع كريك فيوز 3، المجمّع الفاخر الذي تبلغ قيمته 350 مليون درهم إماراتي، ويقع على شواطئ خور دبي في مدينة دبي الطبية، حيث حقق المشروع بداية قوية مع اكتمال 5% من أعمال البناء، فيما من المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2026.

ويعد مشروع كريك فيوز 3 الأحدث في مجموعة عزيزي كريك فيوز، ويقع في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة، ويتألف من 290 وحدة سكنية وهي عبارة عن استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى العديد من وسائل الراحة لحياة أفضل. كما يوفر مجموعة متنوعة من المرافق بما في ذلك منطقة خاصة بحفلات الشواء، ومساحة لممارسة اليوغا، وملاعب خاصة للأطفال، وساونا، وصالة ألعاب رياضية مجهّزة بالكامل، ومسبحين.

وقال محمد راغب حسين، المدير التنفيذي للتطوير في عزيزي: "تتواصل أعمال البناء في مشروع كريك فيوز 3 بوتيرة متسارعة، ونحن حريصون على الشراكة مع نخبة المقاولين والموردين لضمان جودة المشروع وإنجازه في الموعد المحدد، ونسعى جاهدين لتقديم مشروع جديد يرقى إلى مستوى التوقعات في مدينة دبي الطبيّة، ويلبي احتياجات السكان والمستثمرين وأصحاب المصلحة على أكمل وجه".

وتتميّز مدينة دبي الطبية بالمناظر الطبيعية الخلابة والتصاميم المدروسة، كما أنها الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة، ويمكن الوصول من هناك مباشرة إلى شارع الخيل. وتعد المنطقة موطناً لمجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات العالية، مع خيارات واسعة من أنماط الحياة الراقية والتسوق. وسيوفر كريك فيوز 3 مناظر خلابة، إضافة إلى التصاميم والتشطيبات الأنيقة والعصرية، لمنح المقيمين تجربة معيشة استثنائيّة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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