دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسر شركة هولون، الممثلة بالمدير العام هيث بيهنيك، أن تعلن عن شراكتها مع "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" لعام 2024 عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين. تهدف هذه الشراكة إلى دفع عملية دمج الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية العقارية في قطاعي الويب 3 وتخزين البيانات، مما يؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات لبناء نظام رقمي متقدم ومستدام.

أكد هيث، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للمهرجان، على أهمية هذه الشراكة في دفع هذا التحول قدما. واعتبر التعاون مع مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 لعام 2024 خطوة حاسمة نحو تعزيز الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالي تخزين البيانات المستدامة والحوسبة، والتي يمكن أن تعيد توظيف البنية التحتية العقارية الحالية. من خلال دمج خبرة هولون في تقديم حلول بيانات خضراء موثوقة مع دعم من المهرجان، يهدف هيث إلى تسريع اعتماد ممارسات إدارة البيانات الصديقة للبيئة التي تكون جذابة للأعمال. كما أعرب عن التزامه بدعم رؤية الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المستدامة، مؤكدًا التزام هولون بخلق مستقبل تحسّن فيه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي عمليات الأعمال وتسهم في حماية البيئة.

يشهد استهلاك البيانات نموًا هائلًا، حيث تشير تقارير بيانات هولون إلى توقعات حذرة بأن يتم إنشاء أكثر من 75,000 زيتابايت (ZiB) سنويًا من البيانات بحلول عام 2040 نتيجة للبيانات التي تنشئها الآلات حاليا، وهذا يعكس تحولًا كبيرًا من إجمالي البيانات التي أنشأها البشر والتي بلغت 1 زيتابايت في عام 2010 إلى أكثر من 100 زيتابايت في عام 2020. علاوة على ذلك، يتوفر حاليًا حوالي 4 زيتابايت من التخزين المؤسسي على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يحتاج العالم إلى ما يقرب من 1,000 زيتابايت من التخزين المؤسسي، أو حوالي 250 ضعف السعة الحالية، بحلول عام 2040. وللأسف، يترافق هذا التوسع الرقمي مع زيادة في البصمة الكربونية. وفقًا لتوقعات أندريه وإدلر، من المتوقع أن تستهلك مراكز البيانات 8% من الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2030. لتخفيف هذه التأثيرات، من الضروري التحول السريع إلى ممارسات البيانات المستدامة. كما يؤكد هيث: "البيانات هي السلعة الجديدة في العالم والتي تنمو بشكل متسارع وتستهلك الطاقة بسرعة غير مسبوقة. وإذا كنا نريد مستقبلًا مستدامًا للبيانات، فمن الضروري التخلص من البيانات الملوثة والتحول إلى بيانات خضراء موثوقة بأسرع وقت ممكن."

تشكل شراكة هولون مع مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 فرصة استثنائية لتطوير إدارة البيانات المستدامة. من خلال دمج بنية هولون التحتية المتقدمة للبيانات مع تأثير المهرجان، نحن على وشك تحقيق تقدم كبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3. حلول هولون التي تدعم تحسين جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتطبيقها وتصورها، جنبًا إلى جنب مع كفاءة الطاقة المدمجة والبنية التحتية العقارية الحالية، تشكل مكونات أساسية لمستقبل رقمي مستدام. نعتقد أن هذا التعاون سيكون محفزًا لتطوير نظام بيئي عالمي مخصص لممارسات البيانات المسؤولة والابتكار. نحن ملتزمون معًا بتشكيل عالم حيث لا تكون البيانات مجرد أصل قيم ولكن أيضًا قوة من أجل الخير.

انضموا إلينا في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 لعام 2024 لمشاهدة كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع الويب 3. تتطلع هولون إلى تقديم المزيد من الابتكارات الرائدة في الأشهر المقبلة، وفقًا لالتزامها بثورة الذكاء الاصطناعي في قطاع الويب 3.

حول مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب:

يُعد مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3، الذي ينظمه حرم دبي للذكاء الاصطناعي بالشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حدثًا بارزًا يعزز دور دبي الرائد في الاقتصاد الرقمي العالمي. كما يوفر هذا المنبر فرصة لتجمع ألمع العقول لاستكشاف وتوسيع الإمكانيات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3. سيشهد الحضور آخر ما توصل اليه الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وإكس آر والأنظمة اللامركزية، مما يدفع بتطور الاقتصاديات الرقمية والابتكار التكنولوجي.

انضموا إلينا الآن وتفاعلوا بشغف مع مستقبل التكنولوجيا في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.

حول هولون:

شركة أسترالية محدودة عامة (غير مدرجة)، تركز على الابتكار والتكنولوجيا منذ عام 2018، وتسعى لتكون الشركة الرائدة عالميًا في البنية التحتية للويب 3 والأولى في تأسيس شبكة بيانات خضراء بنسبة 100% وموثوقة. تتمثل مهمة الشركة في تسريع التحول إلى البيانات الخضراء وتمكين ملكية البيانات من خلال تقديم خدمات تخزين وحوسبة البيانات على الحافة الخضراء والموزعة واللامركزية والموثوقة لسوق البيانات، مدفوعة بالنمو في مجالي الذكاء الاصطناعي والويب 3.

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