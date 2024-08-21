القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن حصوله على ثلاث شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) في مجال إدارة المخاطر، بما يؤكد على التزام البنك بتحقيق التميز والابتكار في إدارة عملياته ويعكس ريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بكفاءة وجودة عالية.

وجاء الإعلان في احتفال رسمي حضره الأستاذ/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر والأستاذ عمر نجم، رئيس قطاع المخاطر و الأستاذ طارق الريس، رئيس إدارة أمن المعلومات إلى جانب العديد من رؤساء القطاعات بالبنك لاستلام الشهادات. وتشمل الشهادات التي تم الحصول عليها ISO 27001:2022 عن مجال أنظمة إدارة أمن المعلومات، ISO 27701:2019 عن مجال حماية وخصوصية البيانات، ISO 22301:2019 عن مجال استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "في ضوء تزايد مخاطر الأمن السيبراني و المعلوماتي و استمرارية الأعمال فخورون باستمرار بنك أبوظبي الأول مصر في تحقيق الإنجازات المتتالية والتي كان آخرها حصولنا على شهادات الأيزو للتميز في الأمن المعلوماتي و خطط استمرارية الأعمال، مما يأتي بمثابة شهادة دولية على التزامنا الثابت بحماية معلومات عملائنا وخصوصية بياناتهم مع ضمان تحقيق المرونة التشغيلية و استمرار تقديم الخدمات لعملائنا حتى في ظل الظروف الغير مواتية."

وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز نجاحنا في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الالتزام بالمعايير الدولية مع دعم عملية التحول الرقمي، وذلك بهدف تزويد عملائنا بحلول مصرفية آمنة وموثوقة. ونعتز بكوننا من بين أوائل البنوك الحاصلة على هذه الشهادات مجتمعة من منطلق حرصنا الدائم على أن تعزيز ريادتنا في القطاع المصرفي، بما يمثل معيارًا للتميز في السوق المصري."

بالحصول على هذه الشهادات مجتمعة يقف بنك أبوظبي الأول مصر متفرداً ضمن مجموعة من أبرز البنوك العاملة في القطاع، والذين حصلوا على البعض من هذه الشهادات. ومن خلال مطابقة المعايير الدولية، يظل بنك أبوظبي الأول مصر في صدارة البنوك العاملة في القطاع عبر تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات مع تعزيز قدراتها التشغيلية بما يخدم الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 68 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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