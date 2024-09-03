في خطوه هامه ورائده من جامعة الخليج الطبية بدولة الأمارات العربية المتحده إعتمد مجلس أمناء الجامعة منحه ثومبي الدولية للبحوث الطبية بقيمة 3 ملايين درهم سنوياً لدعم البحوث العلميه وتشجيع التعاون الدولي مع الباحثين من كبرى الجامعات الدولية في عده مجالات طبية وصحيه.

وصرح د. ثومبي محي الدين، الرئيس التنفيذي للجامعة، ان هذه المنحه البحثيه ستعمل على الأرتقاء بالبحث العلمي في دولة الامارات، ومردود ذلك على صحه المجتمع.

وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية منظومه التكامل بين التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات الصحية التي تتميز بها جامعة الخليج الطبية.

وأفاد الأستاذ الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة، أن هذه الخطوة الغير مسبوقه لدعم البحث العلمي من جامعة طبية خاصه وهي احد المحاورالأستراتيجيه للجامعة التي تهدف الى مضاعفه الأبحاث المنشورة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتم تحديد المجالات التاليه للعام 2024 – 2025:

الطب الدقيق والأستكشافات البحثيه الدوائية " Precision Medicine and Drug Discovery " في مجال المناعه والسرطان ومرض السكري، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد في الصحه العامة، طب إعادة التأهيل والطب التجديدي وتطوير التعليم الطبي والرقمنه.

والجدير بالذكر أن جامعة الخليج الطبية حصلت على جائزة التميز في البحث العلمي من وزارة الصحه في 2024، كواحده من أهم 10 جامعات في الدولة في البحوث الطبية. كذلك التميز في البحث العلمي من المركز الوطني للبحوث بالتعاون مع هيئة Elsevier.

ويشرف على الجائزة مجلس استشاري من باحثين وأكاديميين من الامارات ودولياً. وسيعلن عن فتح باب التقدم من اول سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2024، وكافة المعلومات والشروط الخاصة بالمنحه ستعلن على موقع الجائزة على الصفحه الألكترونية للجامعة.

-انتهى-

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