دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن ترسية عقد البناء الرئيسي لبرج "هايتس تاور"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم ويقع ضمن منطقة "جيت ديستريكت"، على شركة "البسطي ومكتاه للهندسة المدنية ومقاولات البناء"، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في تطوير هذه الوجهة متعددة الاستخدامات.

ويشغل برج "هايتس تاور" آخر قطعة أرض متبقية ضمن الأراضي المخصصة لمركز دبي المالي العالمي في منطقة "جيت ديستريكت"، حيث سيضم 366 وحدة سكنية فاخرة، إلى جانب مساحات مكتبية تجارية متميزة، ومرافق متكاملة للتجزئة والمطاعم، على أن يُستكمل المشروع في عام 2029.

وتعكس ترسية عقد الإنشاء الرئيسي الزخم المتواصل في توسّع مركز دبي المالي العالمي كوجهة عالمية رائدة للأعمال وأسلوب الحياة العصري، كما تلبي الطلب المتزايد على السكن الحضري الفاخر في قلب دبي. تُسهم هذه الخطوة في دفع المشروع قدماً وفق الجدول الزمني المُعتمد، بما يعكس نهج مركز دبي المالي العالمي المنضبط في التنفيذ وثقته الراسخة في برنامج التطوير.

وضمّ الاجتماع سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وتوشار باثاك، رئيس مجلس إدارة شركة "البسطي ومكتاه للهندسة المدنية ومقاولات البناء"، بمناسبة ترسية عقد الإنشاء الرئيسي، أعقبه التقاط صورة جماعية ضمّت كبار ممثلي الجانبين.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "متحف الفن الرقمي"، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

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