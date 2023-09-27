دبي - أعلنت غاف لابس (Ghaf Labs) شركة الاستشارات المتخصصة في مجال مشاريع الويب 3، عن شراكتها مع مؤسسة سوي (SUI Foundation) التي تعنى بتطوير ودعم بروتوكول البلوكتشين ("سوي") والبيئة التقنية المرتبطة به. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم توسع مؤسسة سوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز نمو اعتماد تقنيات الويب 3 وتحديداً عبر اعتماد بروتوكول سوي. وهي أول شبكة من نوعها من الطبقة الأولى ومنصة عقود ذكية مصممة من الأسفل إلى الأعلى لجعل ملكية الأصول الرقمية سريعة وخاصة وآمنة ومتاحة للجميع.

تأسست غاف كابيتال بارتنرز عام 2019 كشركة استثمار خاصة، وقد أثبتت مكانتها كلاعبٍ رائدٍ في مجال الاستثمار في تقنيات الويب 3، بحيث استثمرت بأكثر من 75 شركة في هذا المجال. يتمتع فريق العمل بخبرة واسعة في مجال الأعمال وتقنيات الويب 2 تتيح لهم تحقيق التميز بشكلٍ فريد والتطور بشكلٍ ديناميكي في مجالات الأعمال التقليدية وكذلك القائمة على تقنيات البلوكتشين.

واستجابةً للطلب المتزايد من الشركات للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسست غاف كابيتال، غاف لابس، وهي شركة استشارات متخصصة لمشاريع الويب 3. يتمحور دورها حول تقديم العناية الخاصة لعدد محدد من العملاء سنويًا، ما يضمن تلبية احتياجاتهم وأهدافهم بدقة وعناية. كما تسعى غاف لابس الى تعزيز بيئة التعاون والنمو المتبادل عبر العمل مع مؤسسات وشركات تتكامل فيما بينها ولا تتنافس.

عبر هذه الشراكة ، ستدعم غاف لابس مؤسسة "سوي" من خلال خبرات ورؤى غاف في السوق، للتماشى مع الخطط الطموحة لسوي بتوسيع بيئتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. تستهدف "سوي" في هذه المرحلة بناء شراكات مع الجامعات، تنظيم حوارات و مناقشات بناءة مع الجهات التنظيمية، تنظيم الهاكاثونات الإقليمية ودعم مشاريع الويب 3 المحلية.

وسيكون باكورة حضور "سوي" في المنطقة من خلال المشاركة في بعض أبرز الفعاليات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2023، كقمة مستقبل البلوك تشين، وقمة العالم للبلوك تشين، والمؤتمر العالمي لتقنية البلوك تشين. كما ستستضيف "سوي" أيضًا اجتماعًا شهريًا في دبي تحت مسمى"سوي كونكت SUI Connect "، والذي سيكون له دوراً رئيسيًا في بناء مجتمع سوي وتعزيز البيئة المحلية لهذا المجال.

يعتمد المنهج الابتكاري لسوي في تقنيات الويب 3 على "سوي موف"، وهي لغة برمجة تم تطويرها بالأساس في شركة فيسبوك لتشغيل مشروع "دايم-Diem"، لغة برمجة تم تصميمها لمعالجة التحديات التي تواجه مهندسي البلوكتشين و مطوري تقنيات الويب 3 مع كمبيوتر ايثيريوم الافتراضي (EVM). سرعة وكفاءة سوي الملحوظة، بالإضافة إلى قدرتها على تخزين البيانات والعمليات والأصول بشكلٍ آمنٍ على شبكة البلوكتشين، تقدّم حلًّا قويًّا وسهل الاستخدام للشركات التي تتخصص أكثر في عالم الويب 3.

وصرح الشيخ المعلا بن أحمد المعلا، الشريك المؤسس لغاف لابس "نحن سعداء بشراكتنا مع مؤسسة "سوي" ضمن مسيرتهم ليكونوا الخيار الرائد لمشاريع الويب 3". من جهته قال فراس الصادق، الشريك المؤسس لغاف لابس "التزام فريقهم بالتميز والابتكارات الرائدة يتماشى بشكلٍ مثالي مع رؤيتنا لتعزيز نمو تقنيات الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وعبّر غريغ سيورونيس، المدير العام في مؤسسة "سوي"، أيضًا عن حماسه بمناسبة الشراكة، قائلًا: "بالتعاون مع غاف لابس، نحن مستعدون لإطلاق عصرٍ من التطورات الثورية في تقنيات الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها، ونقدم تقنيات سوي الرائدة القائمة على تقنية البلوكتشين لمواجهة التحديات العملية التي لم تُحل بواسطة الشبكات المركزية التقليدية. نعتقد أن رؤيتنا المشتركة ستمهد الطريق لبناء نظام تقني لا مركزي عالمي للويب 3 يستند إلى أحدث التقنيات ويشمل الجميع".

تمثل هذه الشراكة مرحلة بالغة الأهمية لكل من غاف لابس ومؤسسة سوي إذ تتوحد من خلالها الجهود لدفع اعتماد تقنيات الويب 3 والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل خبرة غاف لابس الواسعة ودعم مؤسسة سوي للتقنيات المتقدمة، تَعِدُ هذه الشراكة بفتح أبواب الفرص الغير مسبوقة وقيادة الجيل القادم من تقنيات الويب 3.

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حول مؤسسة سوي

مؤسسة سوي هي منظمة مستقلة مكرسة لتقديم واعتماد شبكة سوي للبلوك تشين. تدعم مؤسسة سوي مجتمع سوي ومشاريعهم التي تمكن الأفراد والمبدعين من الحصول على ملكية غير مسبوقة لبياناتهم ومحتواهم الخاص.

حول شبكة سوي

سوي هي شبكة بلوك تشين من الطبقة الأولى تم تصميمها لجعل ملكية الأصول الرقمية سريعة وآمنة ومتاحة للجميع. بناءً على منهج البرمجة "موف - Move"، يمكّن نظامها البرمجي من التنفيذ المتوازي للمعاملات وإنهائها خلال أقل من ثانية وتحميل الأصول على الشبكة ذاتها. وبفضل المعالجة والتخزين القابلة للتوسع افقياً ، تدعم سوي مجموعة متنوعة من التطبيقات بسرعةٍ لا مثيل لها وبتكلفةٍ منخفضة.

تعد سوي تطورًا كبيرًا في تقنية البلوك تشين ومنصة يمكن للمبدعين والمطورين بناء تجارب رائعة وسهلة الاستخدام عليها. اقرأ المزيد هنا.

حول غاف لابس

غاف لابس هي شركة استشارات وحاضنة أعمال لشركات البلوكتشين مقرها دبي، تركز على دعم وتعزيز الشركات الناشئة الديناميكية ومشاريع قائمة على تقنية البلوكتشين.

وكشركةٍ شقيقةٍ لشركة غاف كابيتال بارتنرز، تشمل خبرات غاف لابس ومواردها تقديم خدمات دعم النمو والتسريع والاستشارات. وتهدف غاف لابس إلى مساعدة الشركات على توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة الى امتلاكها بصمة عالمية قوية من خلال حضورها الفاعل في العديد من مجتمعات البلوكتشين، وخصوصًا من خلال استخدام شبكة علاقاتها الواسعة في الويب 2 والويب 3، والتي تعمل كجسرٍ ثنائي لاعتماد الخدمات من الجانبين. اقرأ المزيد هنا.