وقعت شركة " Marquee " للتطوير العقارى عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع كبر مكاتب وبيوت الخبرة المتخصصة فى الاشراف الهندسى والتنفيذ المعمارى لمشروع شبابيك باكورة اعمالها فى السوق المصرى وذلك لضمان تنفيذ المشروع وفقا لاعلى المعايير الفنية والهندسية مما يعزز من قوة وجاذبية المشروع .

وقال حازم سلامة – رئيس مجلس ادارة الشركة ان مشروع " شبابيك " اول مشروعات الشركة فى السوق المصرى ، ويقع بواحدة من أفضل المناطق الحيوية بالتجمع الخامس ، و هو مشروع سكنى متكامل الخدمات يقام على مساحة ١٥ فدان باستثمارات تقريبية تتجاوز ٦ مليار جنيه ، ويمتاز بتخطيط وتصميم معمارى فريد لتوفير اعلى مراحل الترفية والرقى التى تجعله واحدا من اروع المشروعات السكنية فى منطقة التجمع الخامس ، وهذا ما جعل الشركة حريصة على اختيار شركاء النجاح من كبرى بيوت الخبرة وشركات الاستشارات الهندسية المعمارية والتنفيذية العاملة فى مصر والشرق الأوسط لضمان تنفيذ المشروع وفقا لاعلى المعايير العالمية للبناء الحديث والمستدام .

واشار محمد عامر – الرئيس التنفيذى لشركة ماركيه للتطوير الى ان مشروع " شبابيك " هو اول مشروعات الشركة ضمن سلسلة من المشروعات المبتكرة والمختلفة التى سيتم الاعلان عنها قريبا كجزء من خطة الشركة التوسعية خلال ٢٠٢٥ ، لافتا الى ان مشروع " شبابيك " يعتبر مشروع فريد من نوعه حيث تم الاهتمام بادق التفاصيل بداخله بداية من اختيار موقعه المميز جدا بمنطقة النورث هاوس ، و يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من معظم المحاور والطرق والخدمات الرئيسة بالإضافة إلى تمتعه بمساحات هائلة من المسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية والبحيرات الصناعية والخدمات المتنوعة التى تستحوذ على نسبة ٨٢% من اجمالى مساحة المشروع ككل مما يجعله مكانا مثاليا لتوفير جودة حياة حقيقية ، مشير إلى التصميم على الطراز المعمارى الحديث بمساحة بنائية لا تتجاوز ١٨ % من المساحة الإجمالية للمشروع بمساحات سكنية متنوعة ، موضحا انه لتنفيذ المشروع وفقا لرؤية ومستهدفات الشركة كان لابد من اختيار شركاء نجاح لمتابعة اعمال التصميم والتنفيذ والتطوير مع كبرى المكاتب الاستشارية والهندسية لضمان تنفيذ المشروع وفقا لكافة شروط التصميم والاستدامة ولذا قامت الشركة بتوقيع ٣ بروتوكولات تعاون مع كل من شركة MTA للاستشارات الهندسية كاستشارى ومصمم معمارى للمشروع ،ومجموعة محرم باخوم كاستشارى هندسى لأعمال التنفيذ وشركة PLAN OKO الرائدة فى تصميم وتنفيذ أعمال اللاند سكيب لضمان تنفيذ المشروع وفقا لاعلى معايير الجودة والاستدامة .

واعرب الاستشاري دكتور مهندس محمد طلعت – رئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون ، الاستشارى المعمارى العام للمشروع عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة Marquee لتنفيذ التصميمات الهندسيه لمشروعها السكني الاول بالسوق العقاري المصري بمنطقه شرق القاهرة ،موضحا أن مشروع شبابيك يعد نافذه على أسلوب حياة استثنائى يجمع مابين رفاهية التصميم وجودة الحياة ، حيث تم تصميم المشروع ليكون وجه مثالية للسكن الراقي ،ويمزج ما بين الإبداع المعماري، و الراحة والموقع الاستراتيجي المميز ، لتحقيق كل مايبحث عنه العملاء ، مشيرا الى ان المشروع تم تصميمه بعناية ليجمع بين الفخامة والراحة ، و تتكون المباني الخاصة به من طابق أرضي و 5 أدوار متكررة، مع توزيع ذكي للوحدات السكنية تضمن أقصى درجات الخصوصية، حيث يحتوي كل دور على 4 وحدات فقط ، كما يوفر مشروع شبايبك القاهرة الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل استوديوهات شقق سكنية ما بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف ودوبلكسات مما يلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء لضمان الخصوصية والراحة ، مما يجعل المشروع واحد من أكبر الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى وتجعله خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار .

وقال الدكتور مراد باخوم - رئيس مجموعة محرم باخوم الاستشارى الهندسى للمشروع إن تعاونهم مع شركة " ماركيه للتطوير العقارى " كاستشارى " لأعمال تنفيذ مشروع شبابيك أن حرص الشركة على التوقيع مع بيوت خبرة منتقاه يعكس مدى مصداقيتها وجديتها على تنفيذ مشروع متميز وتقديم منتج عقارى بأعلى معايير الجودة، مؤكدا على هامش الاعلان عن التعاون فيما بينهما أن المشروع سيحمل إضافة قيمة لمحفظة مشاريع محرم – باخوم، وسينضم لعدد من كبرى المشروعات العمرانية المميزة التى قامت الشركة بتنفيذها على مدى سنوات طويلة للمجموعة جعلتها واحدة من كبرى واهم لكيانات فى إدارة المشروعات والاستشارات الهندسية والاشراف على عمليات التنفيذ والبناء فى مصر والشرق الأوسط .

واكد الدكتور طارق صبحى – المؤسس والرئيس لشركة PLAN OKO الرائدة فى الرائد فى تنفيذ أعمال اللاند سكيب على سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة ماركيه للتطوير العقارى لتنفيذ أعمال وتصميمات اللاند سكيب الخاصة بالمشروع مشيدا برؤية الشركة وتخطيطها المميز لمشروعها الذى سيكون علامة فارقة فى السوق المصرى ويحقق اعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء مشيدا بفكر ورؤية الشركة وحرصها على التعاقد مع الشركة بداية من التخطيط والتصميم للمشروع وحتى الانتهاء منه وتسليمه مشيرا إلى إن اللاند سكيب يعتبر أحد اهم العناصر في تكوين المشروع العقاري، ولا يتعلق الأمر على انه مجرد مساحات خضراء ولكنه يتعلق بكل ما هو فراغ في المشروع، لافتا إلى أن العميل أصبح لديه وعي وفهم بأهمية وجود المساحات والخدمات الخضراء أصبح اللاند سكيب عامل اختيار مهما أمام العميل .

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