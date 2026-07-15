المنامة، البحرين – أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. - المؤسسة المصرفية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي - اليوم - عن إنشاء برنامج لإصدار شهادات إيداع بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز منصة التمويل الخاصة بالبنك، وتوسيع نطاقه في أسواق التمويل قصيرة الأجل للشركات.

ويمثل برنامج إصدار شهادات الإيداع إضافة نوعية إلى إستراتيجية بنك الخليج الدولي الرامية إلى تعزيز مرونته التمويلية وتنويع مصادر التمويل، إذ يتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين من الشركات الإقليمية والدولية. كما يدعم البرنامج جهود البنك في الإدارة الفعّالة للسيولة والميزانية العمومية والتمويل، ويعزّز حضوره في أسواق المال العالمية، من خلال توسيع قاعدة مستثمريه، بما يسهم في ترسيخ إستراتيجيته طويلة الأجل لتنويع مصادر التمويل.

في إطار ذلك؛ صرّح الأستاذ مشاري المقبل، الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة للمجموعة، بقوله: "يمثل إنشاء برنامج لإصدار شهادات الإيداع خطوة مهمة جديدة في مسيرة تعزيز قدرات التمويل لدى بنك الخليج الدولي. وسيُسهم هذا البرنامج في توسيع نطاق وصولنا إلى المستثمرين المؤسسيين، وتنويع مصادر التمويل". مضيفاً: " كما يسهم في تعزيز قدرتنا على إدارة السيولة بكفاءة في مختلف مراحل الدورة السوقية. ويعكس التزامنا الراسخ بالحفاظ على هيكل تمويلي متنوع ومرن يدعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للبنك".

وقد قامت مجموعة ميزوهو الدولية بدور المنظم للبرنامج، كما تم تعيين كل من مجموعة ميزوهو الدولية ومجموعة نومورا مديري اكتتاب. ومن المتوقع استخدام البرنامج بما يتماشى مع أحوال السوق، وطلب المستثمرين، واحتياجات البنك التمويلية.

الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية من الدرجة الاستثمارية صادرة عن وكالات تصنيف دولية رائدة، بما في ذلك فيتش (A-/ مستقر)، وموديز (A2/ مستقر)، وكابيتال إنتليجنس (A+/ مستقر). وتعكس هذه التصنيفات قوة قاعدة رأس المال لدى البنك، ومتانة مركز السيولة، وكفاءة إطار إدارة المخاطر، إلى جانب مكانته الراسخة في أسواق منطقة الخليج.

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