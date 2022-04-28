● سيُستخدم التمويل الجديد في تسريع وتيرة تحسين المنتجات وتعزيز عمليات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء

● تدعم الشركة الناشئة، التي تأسست على يد المصرفي المخضرم "سانجاي أوبال"، المؤسسات المالية بحلول مبتكرة مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فينبوتس إيه آي" Finbots.AI، شركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في توفير حلول مبتكرة للمصارف والمؤسسات المالية، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم، أنها نجحت في جمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل أولية من السلسلة (أ). وشهدت هذه الجولة مشاركة مستثمر واحد فقط – أكسيل (Accel). ويقع المقر الرئيسي لشركة "فينبوتس إيه آي" في سنغافورة.

ومن خلال هذا التمويل، ستتطلع "فينبوتس إيه آي" نحو تسريع عمليات تطوير المنتجات وتعزيز استراتيجيات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. كما تسعى الشركة أيضاً إلى توظيف مواهب متميزة وتوسيع فريق عملها عبر جميع مكاتبها.

ويأتي تصنيف درجة الائتمان في صميم عمليات الإقراض للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتعمل التحديات التي تفرضها المنصات والممارسات القديمة على الحدّ من قدرة مؤسسات الإقراض على تحديد مخاطر الائتمان، مما يسفر عن ارتفاع تكاليف المخاطر واستبعاد مجموعة واسعة من المقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية، بقيمة تقدر بأكثر من 10 تريليونات دولار. ومن هنا، يعمل نظام ZScore المتقدم لتصنيف درجة الائتمان والمدعوم بالذكاء الاصطناعي من "فينبوتس إيه آي"، على تسهيل الوصول إلى الإمكانيات المتطورة لكافة المؤسسات المالية، بما يمكنها من تطوير سجلات أداء عالية الدقة ومعالجة الطلبات بشكل سريع وفي الوقت الفعلي.

وتعقيباً على الإغلاق الناجح لجولة التمويل الأولية، قال "سانجاي أوبال"، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "فينبوتس إيه آي" Finbots.AI: "يؤذن هذا التمويل الجديد ببدء المرحلة الجديدة من النمو لشركة "فينبوتس إيه آي". حيث تحتاج المؤسسات المالية اليوم إلى حلول رائدة لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجهها والناجمة عن المنصات القديمة. ويمكن من خلال استخدام حلول مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي أن يساعد هذه المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي بشكل سريع. ويسعدنا وجود "أكسيل" كشريك لنا في هذه الرحلة، الأمر الذي يعزز من الإمكانات والثقة بحلنا. إن سجل "أكسيل" الحافل والمثير للإعجاب

مع منظومة الشركات المتنامية سيشكّل عامل دعم رئيسي لشركة "فينبوتس إيه آي". ولدينا إمكانات هائلة للنمو وأنا متحمس جداً لمسيرتنا نحو تحويل الخدمات المالية".

وتأسست "فينبوتس إيه آي" في العام 2017 على يد "سنجاي أوبال"، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، و"شريباد كيني"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وهما من القادة ذوي الخبرة الواسعة والدراية في صناعة الخدمات المالية. وبالاستناد إلى فهمها العميق للخدمات المالية والتقنيات الرائدة، تهدف "فينبوتس إيه آي" إلى توفير نتائج تحولية للمؤسسات المالية والمجتمع ككل.

ومنذ تأسيسها، حددت الشركة فرصة لاستخدام حلول مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المصارف والمؤسسات المالية - الكبيرة والصغيرة على حد سواء – في التغلّب على التحديات التي تواجه الصناعة. ويعد ZScore نظاماً شاملاً مدعوماً بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف درجة الائتمان صُمم لمؤسسات الإقراض ويغطي دورة الائتمان الكاملة. ويعمل نظام ZScore، المجهّز بواجهة استخدام حدسية وإمكانات قوية لتطوير سجل الأداء، على تطوير سجلات ائتمان عالية الدقة عن طريق استخدام خوارزميات متقدمة لتعلم الآلة، والتي توظف بيانات تقليدية وبديلة تاريخية لتقوم بشكل آلي ببناء والتحقق من صحة ونشر نماذج للمخاطر عالية الأداء في الوقت الفعلي.

ومع نظام ZScore، تمتلك المؤسسات المالية رؤية أفضل للقدرة الائتمانية للمقترضين المحتملين، مما يؤدي بالتالي وبشكل غير مباشر إلى تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي. وتعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي أحد الممكنات الرئيسية للحدّ من الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك. ووفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الأحدث، يصل عدد البالغين غير المتعاملين مع البنوك إلى 1.7 مليار شخص، مما يعني أنهم لا يشاركون في أي منتجات أو خدمات مالية أساسية.

وبدوره، قال "ماهيندران بالاتشاندران"، الشريك في "أكسيل": "يجلب فريق عمل "فينبوتس إيه آي" عقود من الخبرة الجماعية في مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا، ونحن نرى إمكانات هائلة وواعدة في الحلّ الخاص بهم - ZScore – كونه يعمل على معالجة وسدّ الفجوة الناجمة عن القيود التي تفرضها أنظمة الائتمان القديمة. ونحن في أكسيل سعداء بأن نكون جزءاً من مسيرة نمو "فينبوتس إيه آي" في ظل سعيها الدؤوب لتعزيز الخدمات المالية بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع بأكمله – بدءاً من المصارف الضخمة ووصولاً إلى صغار المقرضين. إننا نرى إمكانات كبيرة في هذه المنطقة وفي قطاع شركات التكنولوجيا المالية".

وتمتلك "فينبوتس إيه آي" حالياً مكاتب في مراكز عالمية رئيسية – من بينها الإمارات العربية المتحدة (دبي) وسنغافورة والهند (حيدر أباد). وتطمح الشركة لمواصلة زيادة عدد الموظفين لديها إلى 50 موظفاً بحلول نهاية العام الجاري 2022 وتوسيع بصمتها إلى بقية أنحاء آسيا.

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نبذة عن "فينبوتس إيه آي" Finbots.AI:

تأسست في العام 2017، تطور "فينبوتس إيه آي" حلول مبتكرة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات المالية في التغلّب على التحديات المعقدة وتحقيق النمو في الإيرادات وتعزيز إدارة المخاطر وكفاءة التكاليف.

ويشتمل فريق العمل للشركة على مهنيين في مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا، الذين يجمعون بين الخبرة والتجربة العالمية الواسعة في التكنولوجيات الحديثة لتطوير حلول مبتكرة.

وحظيت الشركة بتكريم كواحدة من "أبرز 10 شركات تكنولوجيا مالية في سنغافورة" خلال حفل توزيع جوائز "ماس فينتك 2020".

لمزيد من المعلومات حول "فينبوتس إيه آي"، اضغط هنا: https://www.finbots.ai/

للاتصال:

رشيد بالياليل

ووترميلون للعلاقات العامة

هاتف: 052-9817001

ايميل: rasheed@watermelonme.com