أعلن صندوق العمل "تمكين" عن تدريب 3 بحرينيين في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية بشركة ناتسومي أتاري اليابانية العريقة، وذلك من خلال برنامج التدريب العملي العالمي بهدف تمكين البحرينيين من تعزيز مهاراتهم وتسريع تطورهم المهني في مجالات ومهارات ناشئة عبر تجربة التدريب الدولية مع شركات رائدة عالميًا.

ويأتي هذا الدعم مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي ترتكز على أربع مبادرات رئيسيّة تتمحور حول تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) قائلة: "نحرص في صندوق العمل (تمكين) على تقديم فرص استثنائية لتطوير الكفاءات البحرينية في مجالات مبتكرة ومطلوبة عالميًا. إن مبادرة تدريب البحرينيين في شركة ناتسومي أتاري اليابانية تُعد خطوة نوعية نحو تعزيز مهاراتهم في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية الذي يُعد أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم. حيث يُقدَّر حجم صناعة الألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 821 مليون دولار أمريكي. ويهدف برنامج التدريب العملي العالمي إلى تمكين المشاركين من اكتساب خبرات عملية مع شركات رائدة عالميًا، الأمر الذي يسهم في تسريع تطورهم المهني ودعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للعام 2025 المتمثلة في تعزيز تنافسية البحرينيين ودعم نمو واستدامة المؤسسات المحلية."

ومن جانبه عبر السيد هيرو كويدي الرئيس التنفيذي لشركة ناتسومي أتاري عن سعادته باستقبال الكوادر البحرينية وتدريبهم بالشركة، حيث صرّح قائلا: "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال وتدريب الكفاءات البحرينية الشابة، والذي يعتبر فرصة رائعة لبناء التواصل المثمر بين بلدنا اليابان ومملكة البحرين. فمن خلال هذا البرنامج الممتد لمدة عام كامل، نأمل أن نشارك المعرفة والخبرة التي اكتسبناها في اليابان مع المطورين الشباب البحرينيين، وأن نساهم في تطوير صناعة الألعاب بالمملكة، وأن نكون جسرًا يربط بين صناعات الألعاب في اليابان والشرق الأوسط."

وعليه، سيحظى المشاركون بفرصة اكتساب خبرات عملية في تطوير ألعاب الفيديو وإدارة المشاريع على الطريقة اليابانية، بالإضافة إلى تعلم اللغة والثقافة اليابانية، مما يعزز التبادل الثقافي بين اليابان ومملكة البحرين. كما سيشارك المتدربون في مشاريع تتيح لهم الاستفادة من معرفتهم الثقافية الخاصة بطبيعة احتياجات منطقة الشرق الأوسط.

تأسست شركة ناتسومي أتاري في مدينة أوساكا باليابان، وهي من الشركات الرائدة في تطوير ألعاب الفيديو منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتميز الشركة بابتكاراتها التي تمتد إلى مجال ألعاب الفيديو المحلية وصناعة الألعاب الإلكترونية على المستوى العالمي.

وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

عن شركة NatsumeAtari Inc.

تأسست شركة NatsumeAtari Inc. في أوساكا، اليابان، وهي رائدة في تطوير ألعاب الفيديو منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تتخصص في الألعاب لمنصات متنوعة، بدءًا من جهاز NES وصولًا إلى أحدث الأجهزة مثل Nintendo Switch وPlayStation.

تمتلك الشركة خبرة واسعة في صناعة الترفيه، حيث تعمل بشكل وثيق مع أكبر شركات النشر، وتوفر خبراتها في الفن البصري والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد (3DCG) لشركائها حول العالم.

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