

لضمان جودة المنتجات

القاهرة : أعلنت مجموعة كايرو ثري أيه أنه من المتوقع تحقيق مبيعات قدرها مليار بنهاية العام الجاري لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 16% كأكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية من إجمالي مبيعات الدواجن المجمدة والمبردة في مصر، كما أنه من المتوقع ان تحقق مصنعات الدواجن التي تحمل نفس العلامة التجارية مبيعات تتخطى الـ 100 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها لتستحوذ على حصة سوقية بنسبة 3% رغم بدء تصنيعها منذ حوالي عام.

جاء ذلك في تصريحات رسمية لمسئولي مجموعة كايرو ثري أيه على هامش زيارة وفد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام للمجزر الآلي للمجموعة بمنطقة ريجوا بطريق القاهرة -الاسكندرية الصحراوي، للتعرف على دور المجزر في توفير أفضل منتجات الدواجن للسوق المحلي تماشيًا مع توجهات الدولة بتوفير البروتين الداجنى بأسعار مناسبة، مع تطبيق أعلى معايير البيئة وسلامة الغذاء، وكان في استقبالهم الاستاذ ابراهيم وجدي نائب الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه و مجموعة من القائمين لعى العمل بالمجزر.

ويقع المجزر بمنطقة ريجوا بطريق القاهرة -الاسكندرية الصحراوي ويمتد على مساحة 7 أفدنة، ويضم أحدث المعدات والأجهزة الموردة من كبرى الشركات العالمية لضمان تحقيق أعلى جودة مع مطابقة المعايير البيئية وسلامة الغذاء، ومن المتوقع أن يقوم المجزر بتوريد 20 ألف سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 50 إلى 60 ألف دجاجة.

وخلال الجولة، شرح مسئولو مجموعة كايرو ثري أيه، مراحل العمل داخل المجزر الآلي بدايةً من استلام الدجاج الحي من مزارع المجموعة، حيث يتم نقل الدواجن في سيارات مجهزة تابعة للمجموعة، وعند وصولها للمجزر يتم دخولها لصالة الانتظار تحت درجة حرارة 25 درجة مئوية لمدة ساعة لتوفير أجواء وظروف ملائمة لتفادي أي تغير فسيولوجي أو توتر ناتج عن عملية النقل اتباعاً لمعايير رفاهية الحيوان، وبعدها يتم ذبح الدواجن وفقًا للشريعة الإسلامية، ويتم تنظيفها من آثار الذبح وتبريدها بأحدث الطرق لتقليل المياه داخلها لضمان جودتها، ثم الانتقال إلى مرحلة التقطيع والتعبئة والتغليف لنقل المنتجات النهائية للتخزين في غرف تبريد للحفاظ على خصائص اللحم من دهون وفيتامينات.

ويطبق المجزر الآلي لمجموعة كايرو ثري أيه، أعلى معايير سلامة الغذاء، حيث يتبع نظام الامن البيولوجي ـBiosecurityباحدث أنظمة التعقيم قبل دخول المجزر والتغليف الآلي للمنتجات لمنع التلامس، كما يشرف أطباء بيطريين على جميع مراحل الإنتاج للتأكد من صلاحية المنتج، حيث يتم الأخذ في الاعتبار احتمالية وجود بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها على الدجاج الحي ولكن يمكن اكتشافها بعد الذبح ، ونتيجة لذلك يعد المجزر ضمن أكبر 3 مجازر معتمدة من قبل هيئة سلامة الغذاء، ومدرجة في القائمة البيضاء للهيئة.

كما يراعي المجزر الآلي المعايير البيئة ويهتم بتدوير المخلفات، حيث يتم إعادة تدوير مخلفات الذبح في معامل مجهزة لاستخلاص البروتين الحيواني المستخدم كغذاء للمزارع السمكية بعد إجراء تحاليل لها بوزارة الصحة، ويتم في هذه المرحلة استخراج من 7 إلى 8 طن بروتين حيواني يوميًا، كما يتم معالجة مياه الصرف لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية المحيطة، وذلك بعد إجراء تحاليل للمياه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الزراعي، ونتيجة لهذه المعايير حصل المجزر على شهادات تطبيق أنظمة الأيزو 22000 - 9001 -14001 -45000.

قال السيد/ إبراهيم وجدي - نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كايرو ثري أيه، إن منتجات شهد للفراخ نجحت في تحقيق مبيعات قياسية خلال أول 8 شهور من العام الجاري بنسبة نمو26% عن نفس الفترة من العام الماضي، بفضل ما تتميز به من جودة عالية وسعر مناسب مقارنة بمثيلتها في السوق المحلي، ويرجع ذلك نتيجة إنشاء المجموعة مشروع متكامل للإنتاج الداجني يضم أكبر مزرعة لإنتاج الدواجن بطاقة إنتاجية 60 مليون طائر سنويًا، يتم بها تربية دجاج من سلالة هبرد أفيشنسي بلس-أحدث سلالة دواجن لفصيلة هبرد- والتي تعطي إنتاجية أعلى إنتاجية وأفضل جودة لمنتج الفراخ بالكامل سواء الحية أو المجمدة أو المصنعات.

أضاف أن مجموعة كايرو ثري أيه توفر التكامل بكل حلقات سلسة الإنتاج الداجني، حيث يتم تربية الدواجن بداية ًمن جيل الجدود والأمهات حتى الكتاكيت، والتي يتم تعليفها بأجود أنواع الأعلاف النباتية 100% من خلال مصنع أعلاف المجموعة بمدينة السادات، وتتميز السلالة التي يتم تربيتها بزيادة نسبة اكتناز اللحم في الصدر مما يؤدي إلى زيادة نسبة التصافي (كمية اللحم الناتج بعد الذبح)، بالإضافة إلى الهيكل القوي الذي يتحمل هذه الكمية من اللحم دون مشاكل داخلية للفراخ، كما يتم مراعاة فترة السحب من الفراخ لتكون قبل خروج الطائر من العنبر بمدة 15 يومًا لضمان حصول المستهلك على منتج خالي من أي مضادات حيوية.

وتابع أن مجموعة كايرو ثري أيه تطبق أعلى معايير سلامة الغذاء، تحت إشراف الجهات والوزارات المعنية التي تقوم بالمتابعة الدورية على كل مراحل الإنتاج وتتأكد من مطابقتها للمواصفات، علاوة على ذلك تخصص المجموعة فريق من الأطباء البيطريين المدربين لمتابعة حلقات الإنتاج بالكامل والتأكد من ضمان سلامة المنتجات واتباع معايير رفاهية الحيوان.

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نبذة عن مجموعة كايرو ثري ايه:

تعد مجموعة كايرو ثري أيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.