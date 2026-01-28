الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي، ومقرها الشرق الأوسط، وهي جزء من مجموعة شركات فارنك اتفاقية خدمات سيف تك لمدة ثلاث سنوات مع شركة غسان أحمد السليمان لتجارة الأثاث( إيكيا) السعودية والبحرين، مما يمثل خطوة كبيرة في التزام إيكيا المستمر برفع مستوى حوكمة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في جميع عملياتها الإقليمية.

هذه ويشمل الاتفاق النشر الكامل لمنصة سيف تك الرائدة من هاي تك في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة، بالإضافة إلى خدمات التنفيذ والدعم وبناء القدرات التي ستساعد إيكيا على تعزيز عملياتها لتكون أكثر أمانًا وامتثالًا ومرونة في جميع أنحاء المملكة والبحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر هاي تك منصة SAFETEK السحابية وتطبيقها للهواتف الذكية (آي أو إس و أندرويد)، مما يتيح إعداد التقارير والتحليلات وإدارة الامتثال في الوقت الفعلي عبر شبكة إيكيا.

ويشمل نشر SAFETEK وحدات متكاملة بالكامل تغطي الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، والتدقيق والتفتيش، والإجراءات التصحيحية، وتقييم المخاطر وإدارتها، وسياسات وإجراءات السلامة، والتدريب والتثقيف، وإدارة معدات وموارد السلامة، والمراقبة والامتثال، والتواصل والإبلاغ، والتوثيق وحفظ السجلات، وملاحظات السلامة والتأهب للطوارئ، بالإضافة إلى لوحات المعلومات والتقارير.

وبالإضافة إلى نشر النظام، ستقوم شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي بإجراء تشخيص كامل وتطوير وتسليم سياسات وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) الخاصة بشركة إيكيا في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والتي تغطي رفاهية الموظفين وسلامة مكان العمل وسلامة الأغذية والتأهب والاستجابة للطوارئ والأمن المادي والاستدامة البيئية.

والنتيجة هي إطار عمل منظم ومتوافق مع معايير الصحة والسلامة والبيئة، يتماشى مع الحوكمة الداخلية لشركة إيكيا وجميع المتطلبات التنظيمية السعودية ذات الصلة.

هذا وستدعم وحدة إدارة المستندات الخاصة بـ سيف تك تحديث الصحة والسلامة والبيئة في إيكيا بشكل أكبر من خلال تمكين تحسين تتبع الحوادث، وتعزيز التدريب ومراقبة الامتثال، وتحسين عمليات تقييم المخاطر، وزيادة مشاركة الموظفين في الصحة والسلامة والبيئة في جميع منافذ إيكيا في الرياض وجدة والمدينة المنورة والمنامة.

وبهذه المناسبة قالت جافيريا إعجاز، المديرة العامة لشركة هاي تك للذكاء الاصطناعي: "تعكس ثقة إيكيا في SAFETEK التزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة ذات المستوى العالمي في جميع عملياتها. وبالشراكة مع إيكيا، سنقدم منظومة متكاملة للسلامة والامتثال والحوكمة، مصممة لتحقيق التوسع والشفافية والتحسين المستمر".

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitek.ai

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

