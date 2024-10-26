على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 مذكرات تفاهم، مع كل من مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية للاستثمار (IDB) Invest ، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي (CAF)، وذلك بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقد وقع المذكرات الثلاث معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، مع كل من الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، السيد ساميلا زوبير، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الأمريكي (IDB) Invest، السيد جيمس سكريفن، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، السيد أنطونيو سيلفيرا، حيث تمت التواقيع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعلّق معالي المهندس سعد الخلب قائلا: "تعتبر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، لذلك حرصنا على السعي لتوسيع علاقاتنا التجارية سعياً للوصول إلى مستهدفات البنك نحو الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في مختلف الأسواق العالمية، وفتح آفاق واسعة أمام المصدرين المحليين في مختلف المجالات لدخول أسواق جديدة، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم".

هذا، وقد عقد معالي الرئيس التنفيذي المهندس سعد الخلب، اجتماعات مكثفة مع قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين للمؤسسات الحكومية والدولية المعنية بتنمية التجارة والاستثمار الدولي، والمؤسسات المالية، وذلك في سبيل الاسهام في نمو واستدامة التجارة الدولية، وبحث أوجه التعاون المشترك بما يعزز من نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

عن بنك التصدير والاستيراد السعودي:

تأسس بنك التصدير والاستيراد السعودي بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين الائتمان بمزايا تنافسية، لتعزيز الثقة في المنتجات السعودية. وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

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