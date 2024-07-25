المشروع يتماشى مع أهداف "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" الذي أطلقه حمدان بن محمد لدعم مشاريع تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات

الروبوتات ستوصل المنتجات من المطاعم والمحلات التجارية في المنطقة للمقيمين

الروبوتات ستسهم بتعزيز كفاءة عمليات النقل والتقليل من التكاليف والوقت المطلوب للتوصيل

خليفة القامة (مختبرات دبي للمستقبل): المشروع يمثل إضافة جديدة لمسيرة تطوير تقنيات واستخدامات الروبوتات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية في دبي

فادي الفارس (المدينة المستدامة في دبي): يتم اختبار وتشغيل هذه الروبوتات قي بيئة آمنة وملائمة

حسن حلاس (لايف غلوبال): تطوير هذه الروبوتات يسهم بتصميم مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً في عالم الخدمات اللوجستية

دبي: أعلنت المدينة المستدامة في دبي، أول مجتمع مستدام بالكامل في المنطقة، وبالتعاون مع "مختبرات دبي للمستقبل" وشركة "لايف غلوبال" التكنولوجية، عن إطلاق 3 روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المنتجات من المطاعم والمحلات التجارية للمقيمين في المنطقة، وذلك ضمن مبادرات المختبر الحي في المدينة المستدامة التي تعمل على اختبار أحدث الابتكارات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان.

وتم تطوير هذه الروبوتات في "مختبرات دبي للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتتميز بقدرتها على تعزيز كفاءة عمليات النقل، والتقليل من التكاليف والوقت المطلوب للتوصيل، والحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن العمليات التقليدية، كما ستستخدم هذه الروبوتات واجهة ذكية مدعومة من شركة لايف غلوبال (Lyve Global) التكنولوجية، وتتضمن العديد من الميزات المتقدمة والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك نظام إدارة الأسطول المجهز بتقنيات التتبع في الوقت الفعلي ومقصورة التسليم الآمنة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل العميل.

خليفة القامة: المشروع يمثل إضافة جديدة لمسيرة تطوير تقنيات واستخدامات الروبوتات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية في دبي

وقال خليفة القامة مدير "مختبرات دبي للمستقبل": "تم تطوير هذه الروبوتات لتسليم المنتجات بشكل سريع في أقل من 30 دقيقة، وسوف تتنقل على الأرصفة في المدينة المستدامة بدبي بشكل آمن ومستقل، وسيكون بإمكانها تحديد مواقع محطات الشحن دون الحاجة إلى تدخل بشري".

وأضاف: "يمثل هذا المشروع إضافة جديدة لمسيرة تطوير تقنيات واستخدامات الروبوتات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية في دبي بما يؤكد ريادتها كواحدة من أفضل مدن العالم في توظيف تقنيات المستقبل تماشياً مع مستهدفات "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في سبتمبر 2022".

ويهدف "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" لدعم مشاريع تطوير واختبار وتبني تقنيات الروبوتات والأتمتة في دبي، وتسريع تبني تطبيقاتها المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وابتكار حلول تكنولوجية ومنتجات وخدمات جديدة تزيد مستويات الكفاءة والإنتاجية وتعزز تنافسية اقتصاد دبي.

فادي الفارس: المدينة المستدامة توفر بيئة آمنة وملائمة لاختبار وتشغيل مثل هذه التقنيات المتقدمة لتكنولوجيا الروبوتات

ومن جهته، قال فادي الفارس المدير العام لشركة (NZE Solutions) التابعة لمجموعة (SEE) القابضة المطورة لمشروع المدينة المستدامة في دبي: "تُعد المدينة المستدامة الموقع المثالي لاختبار وتجربة روبوتات التوصيل ذاتية القيادة ونقطة انطلاق لانتشارها وتعميمها في المستقبل، إذ تمتاز المناطق السكنية بتصميمها الخالي تماماً من السيارات، مما يوفر بيئة آمنة وملائمة لاختبار وتشغيل مثل هذه التقنيات المتقدمة لتكنولوجيا الروبوتات، بشكل يضمن سلامة السكان ويوفر بيئة خاضعة لرقابة متواصلة تستهدف تطوير الأداء وتحسين كفاءة روبوتات التوصيل".

وأضاف: " تتمتع المدينة المستدامة بتصميم مرن يدعم جهوزيتها للمستقبل، إلى جانب قدرتها على تبني أحدث التقنيات والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، حيث تعمل المدينة بمثابة مختبر حي، لتجربة أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان، في سياق خططنا المتطلعة إلى قيادة الطريق نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات".

حسن حلاس: تطوير هذه الروبوتات يسهم بتصميم مستقبل أكثر ذكاءً واتصالًا في عالم الخدمات اللوجستية

وقال حسن حلاس الرئيس التنفيذي لشركة لايف غلوبال (Lyve Global): "يسعدنا التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل في تطوير هذه الروبوتات المتطورة لتوصيل المنتجات في المدينة المستدامة، ما يمثل خطوة مهمة في مهمتنا لإحداث ثورة في الخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بدعم الابتكار والاستدامة وتصميم مستقبل أكثر ذكاءً واتصالًا في عالم الخدمات اللوجستية."

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