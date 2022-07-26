عماد دوس: فخورون بما حققناه على مدار السنوات الماضية ونسعى لضخ مزيد من الاستثمارات للمشاركة في خطة التنمية العمرانية

القاهرة: أعلنت شركة البطل للتطوير العقاري عن بدء العمل ب 3 مشروعات جديدة بشيراتون والعاصمة الإدارية والتجمع الخامس، والاحتفال بتسليم 3 مشروعات سكنية وتجارية بالسادس من أكتوبر ومدينة العبور والتجمع الخامس ، بحجم استثمارات يصل إلى 13 مليار جنيه وجاء ذلك ضمن احتفالية كبرى أقامتها الشركة للإحتفال بما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية.



حيث تم الإحتفال ببدء تسليم مشروع "روك إيدن" فى قلب حدائق مدينة السادس من أكتوبر، والذي يحتوى على أول مول تجاري مفتوح فى حدائق اكتوبر ، وجاء الإعلان ايضاً عن بدء تسليم مشروعها الثاني وهو مشروع "روك ڤيل" المشيد على الطراز الآسيوي، والذي يقع فى الحي الخامس من مدينة العبور، وهو عبارة عن ڤيلات سكنية ، أما المشروع الثالث فهو مشروع "روك ڤيرا" على الطراز الإيطالي، والذي يقع فى التجمع الخامس بالقرب من أشهر الخدمات الطبية والتعليمية والمولات التجارية.



وفي ذلك الإطار صرح المهندس عماد سمير دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري، أن تسليم المشروعات الثلاثة هى شهادة ثقة جديدة مما يعد حافز كبير لنا لتقديم الأفضل دائماً لعملائنا، الذين يأتون على رأس أولوياتنا كشركة تطوير عقاري تهدف لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، لتحقيق الرفاهية والراحة التامة للعملاء وإتاحة تجربة مختلفة للسكن والأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية.



وأشار دوس إلى أن الشركة تسعى لضخ المزيد من الإستثمارات بالسوق المصرى و المساهمة فى خطة التنمية العمرانية، بالإضافة إلى الاستثمارات الحالية التى تبلغ 13 مليار جنيه، منها 3 مليارات للعام الحالى 2022، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك محفظة من الأراضي والمشروعات المتنوعة بين السكنية والتجارية والإدارية بأكثر المناطق الحيوية والجاذبة للإستثمارات.



وأعلنت شركة البطل للتطوير العقاري عن إطلاق 3 مشروعات جديدة للشركة، يتم البدء بالعمل فيها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسهم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع روك كابيتال 1، كأكبر صرح إدارى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية برأس مال يصل إلى 3مليار جنيه، كما تم الإعلان عن كمبوند "روك يارد" بمنطقة شيراتون هليوبوليس على طراز مدينة لندن، ومشروع"روك جولد"وهو أول مول متخصص في سوق الذهب، ويقع فى التجمع الخامس.



وحرصت الشركة منذ البداية على ترسيخ علاقة تعاقدية مميزة مع عملاءها نتيجة للمصداقية وجودة المنتج وتقديم خدمات مابعد البيع، خاصة وان الشركة تمتلك أكبر حصة سوقية بمنطقة شيراتون هليوبوليس.



واستكمالاً لنجاح شركة البطل للتطوير العقارى فى السوق العقاري المصري، اتخذت الشركة خطوة غير مسبوقة في قطاع التطوير العقاري الدولي و امتدت إلى السوق العقارى بداية من كندا، حيث قامت بتأسيس شركة "دوس هومز" كشركة تابعة لشركة البطل للتطوير العقارى، وبالفعل تمكنت الشركة من جذب العديد من الأسماء التجارية اللامعة في مختلف أنحاء أونتاريو، في مدن مثل تورنتو، وهاملتون، ونياجرا فولز، وبيمبروك، وهارو.



والجدير بالذكر أن الشركة تعمل على وضع مفهوم جديد فى مجال الهندسة المعمارية في مصر مستفيدة من التنوع الثقافي الكندي المصري، كما تهدف الشركة إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومن هنا جاء مفهوم مشروعات روك (الصخرة) لما تمتلكه من صلابة وطاقة واستمرارية، وهذا ما تسعى الشركة لتقديمه لعملائها، فكان عام 2016 بداية سلسلة مشروعات روك بشرق وغرب القاهرة وهم: روك إيدن، وروك ڤيل، وروك ڤيرا، وروك يارد لتمتد إلى باقى أنحاء القاهرة الكبرى خلال مشروعات روك جولد، وروك كابيتال 1.

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