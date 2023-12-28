من مجلس المطارات الدولي (ACI)

الرياض، أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله بالرياض، عن حصول المطار على شهادة الاعتماد لتجربة العميل من المستوى الثالث، وذلك من مجلس المطارات الدولي (ACI)، لالتزامه بالتحسين المستمر لتجربة مسافري المطار.

وكان مطار الرياض قد حصل على المستوى الثاني من الشهادة مطلع 2023 من خلال استيفاء متطلبات البرنامج والذي يستهدف تعزيز إدارة تجربة العملاء على المدى القصير والطويل.

يُذكر أن برنامج مجلس المطارات الدولي لاعتماد تجربة العميل هو برنامج الاعتماد الوحيد في قطاع المطارات الذي يقدم رؤية شاملة في مراجعة إدارة تجربة العملاء، ويوفر فرص التدريب طواقم العمل والجهات المعنية لاكتساب الخبرة وزيادة رضا العملاء، وتمنح شهادة البرنامج حسب المستوى للمطارات التي حرصت على التواصل والاستماع لآراء المسافرين حول جودة الخدمات المقدمة في مختلف مناطق السفر، والعمل على التطوير والتحسين المستمر لتجربة المسافر على جميع المستويات.

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