استجابتًا للأحداث المأساوية التي سببها الزلزال الأخير في المغرب، ستقوم مؤسسة Binance الخيرية بتوزيع ما يصل إلى 3 ملايين دولار من عملة BNBلمستخدمي Binance الذين تم تحديدهم على أنهم يعيشون في المناطق المتضررة من المأساة.

سيتم تحديد هوية المستخدمين بناءً على إثبات العنوان (POA) الذي تم إكماله قبل التاسع من سبتمبر 2023 في إقليم مراكش-آسفي، الذي عانى من التأثيرالأكبر. المستخدمون الذين أكملوا إثبات العنوان قبل هذا التاريخ في منطقة مراكش-آسفي سيحصل كل منهم على 100 دولار من عملة BNB مباشرة فيحساب Binance الخاص بهم.

نحن ندرك أن العديد من المستخدمين في المنطقة المتأثرة ربما لم يكملوا إثبات العنوان بعد. لذلك، بالنسبة لأي مستخدم حالي يكمل إثبات العنوان بعد 9 سبتمبر2023 وقبل 30 سبتمبر 2023، فسنتبرع بمبلغ 25 دولارًا من عملة BNB مباشرةً إلى حساب Binance الخاص به.

علاوة على ذلك، بالنسبة للمستخدمين النشطين لدينا في جميع أنحاء المغرب والذين ليسوا في المنطقة المتضررة، سنقوم بتوزيع 10 دولارات من عملة BNB لكلمنهم.

نتوقع أن تصل جهودنا إلى حوالي 70.000 من مستخدمي Binance الذين يعيشون في المغرب. ستصل الأموال إلى مستخدمينا بدءًا من 12 سبتمبر 2023.

في أعقاب الكوارث الطبيعية، غالبًا ما يفقد الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية التقليدية في اللحظة المحددة التي تكون فيها هناك حاجة إلى أموالإضافية للمساعدة في تغطية الإمدادات الطبية والغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

يتم الآن استخدام تحويلات العملات الرقمية بشكل متزايد لتقديم المساعدات المالية لضحايا الكوارث لأنها توفر معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة وشفافة بلاحدود.

قال مؤسس Binance والرئيس التنفيذي CZ:“إن تأثير الزلزال على الشعب المغربي مدمر. نأمل أن نتمكن من تقديم بعض الدعم للمتضررين. بالنسبةللمستخدمين المغاربة الذين يتلقون هذه التبرعات ولكنهم لم يتأثروا بالزلزال، نطلب منهم تمرير الأموال إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

أطلقت مؤسسة Binance الخيرية أيضًا عنوانًا عامًا للتبرع لأي شخص للتبرع. مقابل كل ما نتلقاه على هذا العنوان، سنتبرع بالمبلغ الإجمالي لمنظمة غيرحكومية معتمدة (سيتم تسميتها قريبًا) لمساعدة الأشخاص المحتاجين. سيتم قبول التبرعات لنداء الطوارئ بشأن الزلزال بعملة BNB أو BTC أو ETH أوUSDC أو USDT أو BUSD.

في هذه الأوقات الصعبة، تقف Binance إلى جانب مستخدمينا وسنواصل العمل على طرق إضافية لمساعدة مجتمعنا في المغرب.

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