أبوظبي- كشفت سترايد فنتشرز، صندوق الديون المغامرة المشهور بدعمه للشركات الرائدة الناشئة والشركات ذات معدلات النمو العالية، عن حصولها على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لنيل ترخيص من الفئة 3 سي (كات 3 سي) بما يتيح لها مزاولة النشاط في مجال الخدمات المالية. ويخضع منح الترخيص للموافقة التنظيمية النهائية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، مما يمنح الشركة فرصة استكشاف وجهات جديدة للتوسع عالمياً، لا سيما مع قرارهم بإنشاء صندوق حصري في سوق أبوظبي العالمي مع التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات داخل منطقة الخليج العربي. ونجحت الشركة في إدارة ثلاثة صناديق استثمارية بالروبل الهندي وصندوق بالدولار الأمريكي في جيفت سيتي بالهند. ويعزز الترخيص الجديد قدرة الشركة على مواصلة الابتكار والنمو على نطاق عالمي.

ويتيح الدخول إلى أبوظبي للشركة فرصة المشاركة بفعالية في مشهد الشركات الناشئة المزدهر في منطقة الخليج العربي، واستقطاب استثمارات عالمية، فضلاً عن تمكين سترايد فنتشرز من تلبية احتياجات منظومة ريادة الأعمال، وتسهيل دخول الشركات الناشئة الهندية إلى منطقة الخليج العربي من خلال مجموعة من الحلول المالية والتوجيه المخصص.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إشبريت جاندي، الشريك الإداري ومؤسس سترايد فنتشرز: "تسعى سترايد فنتشرز باستمرار إلى استكشاف آفاق جديدة من أجل تعزيز إمكانات نمو الشركات الناشئة الرائدة. وتعزز الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي قدرتنا على تمكين مجموعة أوسع من الشركات. وتوفر البيئة التنظيمية المرنة والدعم القوي للابتكار المالي لسوق أبوظبي العالمي منصة مثالية لنا من أجل تسهيل دخول الشركات الناشئة الهندية والعالمية إلى سوق منطقة الخليج العربي، مما سيعزز آفاق نموها ويسهم في إيجاد مشهد اقتصادي متنوع وراسخ في المنطقة.“

ويتميز سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الشهير عالمياً، ببيئة تنظيمية تعزز الابتكار والتعاون الماليين. وتسعى سترايد فنتشرز من خلال انضمامها إلى سوق أبوظبي العالمي إلى مضاعفة إمكاناتها في تسهيل الاستثمارات وتقديم الخبرة المالية للشركات الناشئة في منطقة الخليج العربي وخارجها.

ومن جانبه، قال السيد آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا انضمام سترايد فنتشرز إلى سوق أبوظبي العالمي، حيث تؤكد قدرتها على إنشاء صندوق تمويل حصري في سوق أبوظبي العالمي على مكانتنا المميزة كمركز جذب للمؤسسات المالية العالمية. كما تتماشى منهجيتهم في قيادة الديون المغامرة ورؤيتهم في رعاية الابتكار وريادة الأعمال مع أهداف سوق أبوظبي العالمي، مما يزيد من قيمة أبوظبي الاستراتيجية في مجال التمويل العالمي. ويوفر توسع سترايد فنتشرز في أبوظبي والمنطقة إمكانية خلق قيمة اقتصادية مستدامة في قطاعات متعددة. ونتطلع إلى تحقيق التوازن بين الاهتمام بالمنظومة ودعم الشركات الناشئة الرائدة.“

ويعكس التزام سترايد فنتشرز بالابتكار والحيوية الاقتصادية رؤية سوق أبوظبي العالمي في التحول إلى مركز للأعمال والخدمات المالية العالمية. ويشمل نشاط الشركة حالياً قطاعات متعددة، بما فيها التكنولوجيا والأعمال بين الشركات والمناخ والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير، مما يعكس الأساليب المتطورة للاقتصاد العالمي وطموحات رواد الأعمال الجدد. ويمكّن حصول سترايد فنتشرز على الترخيص من سوق أبوظبي العالمي من توسيع محفظتها من الشركات في أبوظبي ومنطقة الخليج العربي.

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لمحة حول سترايد فنتشرز:

شركة سترايد فنتشرز هي واحدة من أبرز صناديق الديون المغامرة والمخصصة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مسارها نحو تحقيق النمو والنجاح. وتعمل الشركة على تمكين رواد الأعمال من توسيع نطاق عملياتهم وتحقيق رؤيتهم، من خلال منح الأولوية لتوفير حلول تمويل الديون المرنة والمناسبة.

سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي عالمي واسع الانتشار يقع في جزيرتي الماريه والريم، ويمتد على مساحة 14.38 مليون متر مربع. وأصبح السوق منذ إطلاقه في عام 2015 وجهة رئيسية لمختلف الشركات، حيث يقدم خدمات متنوعة تشمل تسجيل الشركات والتوجيه التنظيمي وتسوية النزاعات. ويشتهر سوق أبوظبي العالمي بأطره التنظيمية العصرية وقواعده المستمدة من نظام القانون الإنجليزي العام، كما يركز على تعزيز الابتكار والتعاون من أجل دعم التنوع الاقتصادي في أبوظبي ورؤيتها المستقبلية.