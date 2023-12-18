رافعاً حجم أسطوله إلى 63 طائرة تنتمي إلى الجيل الأحدث عالمياُ والأكثر صداقة للبيئة

الرياض، أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، استلام ثلاث طائرات جديدة من طراز A320neo، مما يزيد حجم أسطوله إلى 63 طائرة، ضمن خطة طيران ناس الطموحة للتوسع والنمو التي أطلقها مؤخراً تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وتسلم طيران ناس حتى الآن 18 طائرة من أصل 19 طائرة جديدة من طراز A320neo من المقرر تسليمها في عام 2023، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص بمبلغ إجمالي يتجاوز 32 مليار ريال سعودي، وذلك من ضمن خطة معلنة لزيادة طلبياته من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة.

ومع انضمام الطائرات الثلاث الجديدة للأسطول، ينجح طيران ناس خلال أقل من عامين في مضاعفة حجم أسطوله بنسبة تتجاوز 100%، رافعاً عدد طائراته من طراز A320neo إلى 46 تمثل أكثر 73%، من حجم أسطوله. إذ A320neo يعد هذا الطراز المنتمي للجيل الأحد من الطائرات الأكثر الأكثر تقدماً وصداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم، مما يعزز التزام طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة. ويضم الأسطول أيضاً أربع طائرات من طراز إيرباص A330 عريضة البدن، مما يعزز قدرات طيران ناس التشغيلية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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