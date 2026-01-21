صافي الربح بعد الضرائب يبلغ 3.5 مليار درهم، مسجلًا زيادة قدرها 15.5% مقارنة بالسنة المالية 2024

صافي القروض بلغ 101 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 8.6% مقارنة بعام 2024

سجل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة مستوى رائداً عند 22.15% بعد الضرائب، بزيادة قدرها 75 نقطة أساس

البنك يسجل أدنى نسبة تاريخية للقروض المتعثرة عند 3.58%، بتحسن قدره 77 نقطة أساس مقارنة بعام 2024، مع انخفاض تكلفة المخاطر إلى 0.49%، بتراجع قدره 25 نقطة أساس خلال نفس الفترة

أسهم التنفيذ المنضبط للاستراتيجية في تحقيق نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 26.25%، ما يضع بنك دبي التجاري ضمن الشريحة العليا لأداء القطاع.

إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 14.4% ليصل إلى 160 مليار درهم، ما يعكس نمواً قوياً وشاملاً، فيما تعزز نسبة كفاية رأس المال القوية البالغة 15.52% مسار النمو المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية القياسية للسنة المالية المنتهة في 31 ديسمبر 2025، محققاً إنجازاً استثنائياً يتمثل في 22 ربعاً متتالياً من نمو صافي الأرباح، وهو رقم قياسي لم يحققه أي بنك آخر في الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الفترة، كما تجاوز البنك محطة مفصلية في تاريخه بوصول صافي القروض إلى أكثر من 100 مليار درهم إماراتي، مما يدعم نمو الأفراد والشركات في الدولة.

كما سجّل بنك دبي التجاري صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 3,844 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.6% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 3.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5%. وحقق البنك رقماً قياسياً في صافي الربح قبل الضريبة للربع الأخير من 2025 بلغ 1 مليار درهم، ما يعكس قوة البنك واستمرارية أدائه. كذلك حقق البنك عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 22.15% بعد الضريبة، بزيادة قدرها 75 نقطة أساس.

وتعليقًا على هذه النتائج القوية، قال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يُعد تحقيق نمو في صافي الأرباح على مدى 22 ربعاً متتالياً وتسجيل صافي قروض يتجاوز 100 مليار درهم إنجازين مهمين يعكسان الأسس القوية للبنك. لقد حققنا نتائج متسقة على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات العالمية، مما يبرهن على قوة استراتيجيتنا في دفع النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة لدينا".

وأضاف فان ليندر: "تُبرز نتائج السنة المالية 2025 نهج التنفيذ المنضبط وعالي الجودة، حيث واصلنا التركيز على العملاء ودفع عجلة التحول الرقمي الشامل وتمكين الكفاءات الوطنية. وأتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل وعملائنا وشركائنا والمساهمين على دعمهم المتواصل. وفي عام 2026، سنظل ملتزمين بتمكين عملائنا من خلال توفير تجارب مالية رقمية سلسة وآمنة وشخصية، مع الإسهام في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق طموحاتها العالمية".

دخل تشغيلي قوي

جاءت النتائج القوية التي حققها بنك دبي التجاري خلال السنة المالية 2025 مدفوعة بزخم مستدام في الإقراض وتعزيز تفاعل العملاء والبيئة التشغيلية الوطنية القوية. فقد ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 7.8% مقارنةً بالسنة المالية 2024 ليصل إلى 5,919 مليون درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 9.3% مدفوعاً بنمو قوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية ونمو بنسبة 4.5% في الدخل غير الممول.

كما بلغت المصاريف التشغيلية 1,554 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 10.8%، وذلك في إطار مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا والحوكمة والامتثال التنظيمي. وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على تسجيل مستوى قوي عند 26.25%، مما يؤكد كفاءة التشغيل المنضبطة في ظل تعزيز البنك لقدراته ومبادراته التنموية.

نمو الأصول وودائع العملاء

بلغ إجمالي أصول البنك 160.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بـ 140.2 مليار درهم في نهاية عام 2024. وارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 105.4 مليار درهم، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 8.6% ليبلغ 101 مليار درهم.

كذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.1% لتصل إلى 111.4 مليار درهم إماراتي، حيث شكلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة 49% من إجمالي الودائع. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 90.75%، وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 83.14%، وهي نسبة أقل بكثير من الحد التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس وضعاً قوياً وحكيمًا للسيولة.

كما واصلت جودة أصول بنك دبي التجاري التحسن خلال عام 2025، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.58% مقارنة بـ4.35% في نهاية عام 2024. كما ظل المركز الرأسمالي للبنك قوياً، مع تسجيل نسبة كفاية رأس المال 15.52%، ونسبة الشريحة الأولى 14.39%، ونسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.54%، وجميعها أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

مواصلة التركيز على التحول

واصل بنك دبي التجاري تسريع وتيرة أجندة التحول الخاصة به، مستفيدًا من التقنيات الرقمية والشراكات لتعزيز تجربة العملاء في جميع القطاعات. وسجل البنك أعلى درجة صافية لمؤشر رضا الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومًا بتحسينات في إجراءات الانضمام وتقديم الخدمات.

في ديسمبر 2025، أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُفعّل نظام التمويل المفتوح بشكل كامل وعلى نطاق واسع، مما رسّخ مكانته كبنك رائد في هذه المبادرة وعزز دوره كمتبنٍّ مبكر للبنية التحتية المالية المتطورة. كما دعم البنك مبادرات وطنية أخرى، مثل نظام مدفوعات (آني) والعملة الرقمية للبنك المركزي الإماراتي وبرنامج تحويل البنية التحتية المالية وبرنامج "إكسبورت إكسبوننشال" التابع لشركة الاتحاد لتأمين الائتمان، مما يؤكد توافقه مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار والشمول المالي.

وقد تم تأكيد الملف الائتماني القوي لبنك دبي التجاري من خلال قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمنحه تصنيف A- مع نظرة مستقبلية مستقرة واستمرار وكالة موديز في منحه تصنيف Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة رسملته وتوازن مصادر التمويل وإدارته الحكيمة للمخاطر.

وقد تم الاعتراف بريادة بنك دبي التجاري في مجال الابتكار من خلال حصوله على العديد من الجوائز الإقليمية، بما في ذلك: "أفضل بنك رقمي لتمويل الخدمات التجارية في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط" و"أفضل تطبيق سحابي هجين والتميز في الخدمات المصرفية الرقمية".

نبذه عن بنك دبي التجاري

بنك دبي التجاري (رمز التداول في سوق دبي المالي CBD) هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات.

اعتباراً من نهاية السنة المالية 2025، سجل البنك إجمالي أصول بقيمة 160.3 مليار درهم إماراتي وصافي ربح قدره 3.8 مليار درهم إماراتي قبل الضريبة، مما يعكس مكانته القوية في السوق ونموه المستمر. كما يوفر البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد (بما في ذلك خدمات النخبة والخاصة)، والأعمال التجارية، والشركات والمؤسسات الكبرى، سواء بالطرق التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويدعم هذه الخدمات منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول من الجيل الجديد ومنصة iBusiness الحائزة على جوائز.

وبصفته مؤسسة مالية رائدة ومعترفاً بها في مجال الابتكار والريادة الرقمية، يدعم بنك دبي التجاري بنشاط الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التكنولوجيا المالية، وتمكين الكفاءات والمواطنين الإماراتيين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

