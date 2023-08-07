تعتبر دانوب العقارية هي الأسرع نمواً في مجال تطوير العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت بإطلاق 9 مشاريع خلال 18 شهرًا، وتستعد الآن لتسليم ثلاثة مشاريع في هذا العام.

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تم بيع جميع وحدات مشروع إيليتز 2 من دانوب العقارية في غضون شهر من إطلاقه. أطلقت دانوب العقارية حتى الآن 24 مشروعًا يتضمن 11,529 وحدة بقيمة 10 مليار درهم. طرحت دانوب العقارية حتى الآن 4,555 وحدة بقيمة مبيعات إجمالية قدرها 3.63 مليار درهم. يأتي إطلاق مشروع إيليتز 3 بعد أن شهد سوق العقارات في دبي زيادة غير مسبوقة في عدد المعاملات العقارية، حيث سجلت 60,440 معاملة بقيمة 177.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام.

أعلنت دانوب العقارية، أسرع شركة تطوير عقاري خاصة في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع إيليتز 3 بقرية جميرا الدائرية بقيمة تتخطى 800 مليون درهم. يقع المشروع في نفس المنطقة التي تقع بها أبراج إيليتز وإيليتز 2 - التي يجري إنشاءها حاليًا في قرية جميرا الدائرية – مما سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة.

يتكون مشروع البرجين إيليتز 3 المقرر إنجازه بحلول الربع الرابع من عام 2026 من 40 طابق للبرج الأول و 46 طابق للبرج الثاني وسيضم 750 وحدة سكنية تشمل شقق استوديو وشقق بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى بعض المتاجر التجارية. وكحال معظم مشاريع دانوب الأخرى، تأتي المنازل في إيليتز 3 بأكثر من 40 مرفقًا بما في ذلك نادٍ صحي وحمامات سباحة ومنطقة رياضية وملعب تنس ومنطقة للشواء ومسار للجري وغيرها من المرافق.

يعد إيليتز 3 هو المشروع السكني الرابع والعشرون لدانوب العقارية والمشروع التاسع الذي تطلقه دانوب خلال الـ 18 شهرًا الماضية، بمعدل مشروع واحد كل شهرين، مما يجعلها أيضًا أكثر المطورين العقاريين الخاصين نشاطًا ونموًا في الإمارات العربية المتحدة.

مع إطلاق مشروع إيليتز 3، تصل مجموعة مشاريع دانوب العقارية إلى 11,529 وحدة موزعة عبر 24 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليار درهم حتى الآن.

في هذا الصدد، صرح رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب قائلاً: يواصل سوق العقارات في دبي تحدي الخمول الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي بفضل حيويته وجاذبيته، ونشهد نموًا مستدامًا ستنعكس أثاره في المستقبل القريب، مما يعزز إيماننا الراسخ بقوة هذا السوق، وهو ما شجعنا لإطلاق مشروع إيليتز 3 بعد شهر واحد فقط من إطلاق مشروع إيليتز 2 في قرية جميرا الدائرية.

وأضاف رضوان ساجان: لفت تعامل دولة الإمارات المتميز مع جائحة كوفيد-19 وإدارتها لعملية الانتعاش بعد الجائحة، انتباه المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث بدأ المستثمرون العالميون في توجيه مواردهم صوب الإمارات، كما يتضح بشكل جلي من العدد المتزايد للسياح ورجال الأعمال والشركات الجديدة الناشئة والشقق والفيلات التي يتم شراؤها سواء التي تحت الإنشاء أو الجاهزة.

يأتي إطلاق مشروع إيليتز 3 بعد أن شهد سوق العقارات في دبي زيادة غير مسبوقة في عدد المعاملات العقارية، حيث سجلت 60,440 معاملة بقيمة 177.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، حيث تجاوزت قيمة مبيعات العقارات في الستة أشهر الأولى من العام قيمة المبيعات السنوية التي سجلتها دبي من عام 2009 إلى عام 2021 مجتمعة.

تُعد العقارات حاليًا هي المحرك الأكبر لاقتصاد دبي الذي يجذب مجموعة كبيرة من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 699,000 درهم (190,305 دولار أمريكي) لشقة استوديو، مما يجعلها مشروعًا جذابًا للمشترين والمستثمرين الذين يمكن أن يستفيدوا من ارتفاع الأسعار المستمر حيث يشهد قطاع العقارات زيادة في الطلب، كما توفر المنازل التي تطرحها دانوب العقارية خطة سداد جذابة تشمل خطة سداد مبتكرة بنسبة 1 في المئة شهريًا بعد الدفعات المقدمة - مما يجعل عملية الحصول على منزل اقتصادي التكلفة أكثر وجاذبية.

عادةً ما تُسلّم المنازل في منتصف الفترة الزمنية لخطة السداد، مما يعني أنه يمكن للمشتري الانتقال إلى الوحدة بعد دفع 65% من القيمة الإجمالية للوحدة، وهو ما يساعد الملاك على الحصول على قيمة إضافية إما عن طريق توفير المزيد من المدخرات على قيمة الإيجار أو من خلال دفع الأقساط الشهرية المتساوية من دخل الإيجار.

تتبنى دانوب العقارية سياسة إطلاق مشروع واحد في كل مرة، وبيعه بالكامل قبل تعيين مقاول لبناء المشروع، قبل أن تطرح المشروع التالي، وقد قامت بإنجاز 11 منهم بينما يجرى تشييد باقي المشاريع حاليًا في مراحل مختلفة من الإنشاء.

كما ستُسلم دانوب العقارية، بالإضافة إلى إطلاق المشاريع وبنائها، ثلاثة مشاريع هذا العام، بما في ذلك مشاريع ويفز، جيولز وأوليفز، وتسبق معظم المشاريع التي تم إطلاقها في عامي 2022 و2023 جدول الإنشاء والإنجاز.

يوفر مشروع إيليتز 3 أكثر من 40 مرفقًا يعزز نمط الحياة الفاخرة والفخمة التي تمنح الملاك أفضل وسائل الراحة المتاحة في السوق، كما نقوم تدريجيًا من خلال زيادة عدد مرافق وسائل الراحة التي تعزز نمط الحياة بتوسيع وتطوير مستوى الراحة لمشترينا الذين يشعرون بالقيمة الكبيرة لوحداتنا.

تهدف خطة السداد الشهري بنسبة 1% الخاصة بنا إلى مساعدة أكبر عدد من المستأجرين على شراء العقارات والاستمتاع بالعيش في منازلهم الخاصة، مما أدى إلى زيادة عدد الملاك ذوي حق التملك الحر في الإمارات العربية المتحدة.

تتميز منازل إيليتز 2 بأنها منازل ذكية ومستدامة وستستهلك طاقة أقل، بما يتوائم مع "عام الاستدامة" قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28).

تمنح دانوب العقارية للملاك تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات - خصوصًا لأولئك الذين يستوفون معايير الاستثمار - رهنًا بموافقة الحكومة. وكدليل على ثقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقعت الدائرة اتفاقية مع دانوب العقارية لتقديم عقد البيع المبدئي (عقود) لمشتري الوحدات على الفور تقريبًا.

أطلقت دانوب العقارية في العام الماضي خمسة مشاريع وبيعت جميعها، حيث تضمنت 2,099 وحدة بقيمة 2 مليار درهم، وقد قامت مجموعة دانوب مؤخرًا، بصفتها أكثر المطورين نجاحًا في الإمارات العربية المتحدة بأعلى معدل إطلاق وتسليم مشاريع، بتسليم مشاريع بايز، إلز، جلامز، لاونز، ريزورتز، وستارز، وتستعد أيضًا لتسليم ثلاثة مشاريع أخرى هذا العام، وقد نالت جميع هذه المشاريع إعجاب كبير من قبل مشترو الوحدات بها.

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نبذة عن دانوب العقارية

دخلت دانوب العقارية، التابعة لمجموعة دانوب، إلى سوق العقارات في يونيو 2014 من خلال إطلاق مشروع الفرجان الذي يضم 171 منزل بتكلفة 500 مليون درهم. منذ ذلك الحين، استمرت الشركة في توسيع مجموعة مشاريعها من خلال إطلاق مشاريع جليتز ريزيدنس 1 و 2 و 3 وستارز وجلامز وميراكلز وريزورتز وبايز وجولز وإلز ولاونز وويفز وأوليفز وسكايز وبيرلز وجيمز وأوبالز وبيتالز وإيليتز 1 وفيوز وفاشن وإيليتز 2.

تمتلك الشركة حاليًا مجموعة مشاريع تتضمن 11,529 وحدة بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليار درهم، وقد قامت حتى الآن بتسليم 4,555 وحدة بقيمة مبيعات إجمالية قدرها 3.63 مليار درهم.

للمزيد من المعلومات حول دانوب العقارية، قم بزيارة الموقع الإلكتروني: www.danubeproperties.ae

نبذة عن مجموعة دانوب

تُعد مجموعة دانوب مجموعة متنوعة مقرها دبي، ومجال عملها يمتد من تجارة مواد البناء والتصميم الداخلي للمنازل وصولاً إلى تطوير العقارات، تأسست في عام 1993 من قبل مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها رضوان ساجان – وهو رجل أعمال مقيم في الإمارات - وحققت مجموعة دانوب إجمالي مبيعات سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي (5 مليار درهم) في عام 2019.

تعتبر شركة دانوب لمواد البناء ش.م.ح، التابعة للمجموعة، أكبر مورد لمواد البناء عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم أكثر من 25,000 منتج متوفر في المخزون وخدمات داخلية ذات قيمة مضافة في المعارض المتعددة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والهند.

تزاول الشركة أنشطتها التجارية من مقرها الرئيسي الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي، وتوفر مرافق لوجستية في جميع أنحاء المنطقة والتي تبلغ مساحتها 5 مليون قدم مربع وتشمل منشأة لتجفيف الخشب ومصنع ومستودعات خاصة بالمجموعة.

نمت دانوب من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أكبر شركات مواد البناء في المنطقة، بفروعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والهند، بالإضافة إلى مكاتب المشتريات في الصين وكندا.

تعتبر دانوب هوم واحدة من أكبر شركات ديكور المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي وتعمل على توسيع رقعتها بشكل متزايد في المنطقة.

تمتلك مجموعة دانوب أكثر من 4,200 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وتضم 44 جنسية.

بيانات الاتصال الإعلامي:

أديتي كاري

مديرة إدارة الإعلام

مجموعة دانوب

البريد الإلكتروني: Aditi.khare@danubeproperties.ae