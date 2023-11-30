أكملت الـ 12 مشروعًأ التي خططت لتدشينها في 2023

القيمة الإجمالية للمشروعات التي دشنتها «سمانا» حتى نوفمبر 2023 بلغت 3,7 مليار درهم «1 مليار دولار»، بعدد اجمالي من الوحدات بلغ 3359 وحدة. «براري فيوز» أول مشروع للشركة مُجهَّز بأحدث تقنيات البيوت الذكية وحمامات سباحة خاصة في كافة وحداته الــ 669

(دبي): أعلنت «سمانا للتطوير العقاري» اليوم عن ارتفاع القيمة الإجمالية لمبيعاتها في قطاع العقارات بدبي إلى 3,7 مليار درهم «1 مليار دولار»، بتدشين مشروع «سمانا براري فيوز» في منطقة «البراري»، والذي تبلغ كلفته 275 مليون درهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الـ 12 الذي تُدشنه الشركة في دبي حتى نهاية نوفمبر 2023. وقد بلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية ضمن هذه المشروعات الـ 12 للشركة في دبي 3359 وحدة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «نشعر بفخر شديد لأن الثقة القوية من جانب المستثمرين في أصول «سمانا» تُساهم في نمونا المتسارع. لقد حققنا معدل نمو مدهش يبلغ 600% في 2023، وهو ما يضعنا ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي. ويُعزى معدل النمو الذي بلغ 600% إلى الحقيقة البسيطة المتمثلة في بناء نمط الحياة الذي يركز على تلبية احتياجات المستخدم النهائي. ثمَّة مميزات تتوافر لدينا، ومنها المفاهيم غير التقليدية التي نتبناها في تصميم مشروعاتنا، أسعارنا المناسبة، تجارب العيش الفاخر التي نتيحها لسكان مشروعاتنا. وقد مكنتنا هذه المميزات من تنمية محفظتنا العقارية وساعدتنا في تدشين مشروعاتنا في الأوقات المُحدَّدة».

ويتكون مشروع «براري فيوز» من طابق سفلي+ طابق أرضي+ 4 منصات+ 27 طابقًا علويًا، ويمتد على مساحة تتجاوز800961 قدم مربع، ويعد أكبر مشروعات «سمانا»، واول مشروع لها يكون مُجهَّز بالكامل بتقنيات البيوت الذكية. وستكون كافة وحدات المشروع مُزوَّدة بحمامات سباحة خاصة للأسرة، وهو مفهوم كانت «سمانا للتطوير العقاري» صاحبة الريادة في تطبيقه.

أتمتة البيوت

ويتميز المشروع الجديدة بخاصية البيوت المؤتمتة، والتي ستزيد وفورات الطاقة، كما ستتيح لسكان وحدات المشروع مستوى مُحسّن من الأمان وتجربة عيش مُثلَى. ويمكن للسكان فتح وغلق كافة الأضواء، المُنظِّمات الحرارية، أجهزة التلفاز، الأبواب، ستائر النوافذ، واقفال الأبواب باستخدام هواتفهم الذكية، مفاتيح التحكم عن بُعد، والأوامر المدعومة صوتيَّا.

وسيكون أحدث مشروعات «سمانا» مُحَاطًا بالمساحات الخضراء المنتشرة في منطقة «البراري». وسيتكون المشروع من 669 وحدة سكنية. ومن المُقرر تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2027.

وأضاف عمران: «للمرة الأولى، نُدرج ضمن مشروعاتنا قيمة مُضافة جديدة، والتي تتمثل في تقنيات البيوت الذكية. إن الأتمتة الكاملة للبيوت في مشروع «براري فيوز» تُضيف إلى الاستدامة البيئية والمالية، وذلك بالإبقاء على الطاقة تحت السيطرة، كما تساعد 60% من المساحات الخضراء في منطقة «البراري» في تخليص مناخ المنطقة من الكربون. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الرياضات وأنشطة الحفاظ على اللياقة البدنية مُتاحة للسكان في مشروع «سمانا براري فيوز»، مما يخلق نمطًا صحيِّا للحياة، يؤدي في النهاية إلى مجتمع سعيد».

تُعَد منطقة «البراري» واحدة من أكثر المناطق اخضرارًا في دبي، وذلك بما تضمه من مسطحات خضراء، حدائق لإضفاء مناظر طبيعية مُبهجة، بحيرات، وينابيع. تقع «البراري» بين طريقين سريعين، وهما «شارع الشيخ محمد بن زايد» و«شارع الخيل»، وهي أول مُجمَّع فيلات خضراء بالمنطقة، وتجمع في تصميمها بين الفخامة والتطوير العقاري الواعي للبيئة.

وتتضمن وسائل الراحة والخصائص الرئيسية في مشروع «سمانا براري فيوز» تقنية البيوت الذكية أو الأتمتة، خدمة صف السيارات، حمامات سباحة خاصة في كافة الوحدات، نادي صحي مُجهَّز بالكامل مع صالة مُغلقة للياقة البدنية، منصة قفز ترفيهية للاطفال «ترامبولين»، ملعب لكرة السلة، مضمار للركض، ملعب تنس طاولة، منصة ترفيهية كبيرة عند سطح حمام السباحة، متنزه النهر البطيء، منطقة مُخصصة للخيم والأكواخ، منطقة مُخصصة للشواء، ساونا وغرف بخار، مسبح للأطفال، ومكان لممارسة لعبة الجولف في الواقع الافتراضي،

بالإضافة إلى مواقف مُخصصة لانتظار السيارات ومُحاطة ببوابات.

جدول للسداد على مدى8 سنوات:

تبدأ أسعار الشقق في مشروع «سمانا براري فيوز» من 749.000 درهم «203.920 دولار». وتتيح إدارة المشروع للسكان خطة للسداد على مدى ثماني سنوات، بنسبة 1% كل شهر. ومن شأن خطة السداد المرنة هذه أن تجعل من المشروع خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال من شقة مستأجرة إلى امتلاك منزل في دبي. ومن المُقرر تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2027.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن شركة «سمانا للتطوير العقاري»، يمكنكم زيارة الموقع الشبكي: www.samanadeveloeprs

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