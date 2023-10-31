[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في الإمارات، عن اكتمال أعمال الإنشاءات في مشروعها "بارك أفنيو 3" في مدينة محمد بن راشد بنسبة 67%، كما تتوقع إنجازه بالكامل في الربع الأخير 2023. ويتألف "بارك أفينيو" من 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، وتم تعزيز المباني بمجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة. ويعتبر بارك أفينيو مجمعاً سكنياً حيوياً يمتاز بالربط الجيد مع محيطه، ويتمتع بموقع استراتيجي في واحدة من أكثر المناطق المرشحة للنمو وأكثرها جاذبية مع مختلف أنحاء المدينة.

ويتقدم العمل بسرعة في "بارك أفنيو 3"، حيث تم الانتهاء من الهيكل بنسبة 100% وأعمال التكسية الداخلية بنسبة 96%. وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية بنسب 54% و 36% و 55% على التوالي، بينما اكتملت أعمال حمام السباحة بنسبة 37%، والتشطيبات الخارجية الإجمالية بنسبة 45%.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "نشهد حالياً تقدماً سريعاً بشكل استثنائي في جميع مشاريعنا، بما في ذلك "بارك أفنيو 3". ومن خلال العمل عن قرب مع مقاولينا الذين نختارهم بعناية، وشراء مواد البناء عالية الجودة، نجحنا في تسريع وتيرة أعمال البناء، والارتقاء بمستويات جودة التشطيبات. ويتميز هذا المشروع بمواصفات استثنائية وجودة عالية وموقع متميز وتصميم مدروس، يضاف إلى ذلك وجود مجموعة من المرافق الشاملة".

ويقوم تصميم مشروع عزيزي بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. وتقع المباني الثلاثة على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و "ميدان جراند ستاند" و "ذا تراك"، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

والجدير بالذكر أن عزيزي قد أكملت أكثر من 40 مبنى من أصل 75 مبنى في مشروع ريفيرا ، الذي يقع على مقربة من مشروع بارك أفينيو.

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