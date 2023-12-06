الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكدت تعاونية الاتحاد أنها ستطلق خلال شهر ديسمبر عدد من الحملات الترويجية التي تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 60% على 3 آلاف سلعة مختارة في جميع فروع التعاونية المنتشرة في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي، لافتة إلى أن أولى حملات التخفيضات بدأت منذ اليوم الأول من الشهر الجاري تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ52، وذلك ضمن أهدافها لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وبينت بأن لديها خطط شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وجميعها تتماشى مع المواسم المختلفة، حيث تسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على خصومات تلبي احتياجات أفراد المجتمع بكل شهر، مشيرة إلى أن حملة شهر ديسمبر واسعة ومتنوعة، حيث تشمل خصومات عدة وتركز على منتجات فصل الشتاء والتخييم، إضافة إلى التخفيضات على السلع الاستهلاكية والغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع.

وتابعت بأن حملة شهر ديسمبر تشمل خصومات على العديد من المنتجات منها المجمدات، واللحوم، والدجاج، ومستلزمات الشواء والحدائق، إضافة إلى اشتمالها على أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان والحلويات والبهارات والأرز والزيت والعطور وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

وأوضحت أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية الخاصة بشهر ديسمبر عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية، ضمن مبادراتها السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية، حيث يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين.

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