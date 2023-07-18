دبي التكنولوجية تقول أن شركة هيكساكور لديها القدرة لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة ألعاب الويب 3

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سكالو التكنولوجية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تقديم استثمار أولي بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لشركة هيكساكور، ناشرة ألعاب الهواتف المحمولة المتخصصة في ألعاب ويب 3 المتنوعة للهواتف المحمولة.

وسيعزز التمويل، المدعوم أيضاً من قبل شركتي إكسولا وإستوتي ومستثمرين ملاك آخرين، توسعة فريق شركة هيكساكورالخبير، والشهير بابتكار ألعاب حظيت بأكثر من 350 مليون عملية تنزيل. وتشمل أبرز أسماء تلك الألعاب: سوشي رول، وبليند إت 3 دي، وميرج أنيمالز.

وسيقود الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه اليوم، إلى المزيد من تطوير ألعاب هيكساكور المبتكرة للهواتف المحمولة التي من شأنها تحقيق مزيج من طرق الدخل المختلفة بما في ذلك عمليات الشراء في التطبيقات، والعملات المشفرة ، والإعلانات المجزية.

وقال عبد المالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية: "يتماشى نهج شركة هيكساكور الرائد لألعاب الويب 3، مع فلسفتنا الاستثمارية تماماً."

وأضاف: "نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الشركة لديها الامكانات لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة ألعاب الويب 3، استناداً على قدرتها على تحويل طريقة تفاعل اللاعبين مع أصول الألعاب، والاستفادة من نموذج تحقيق الدخل المتعدد."

من جانبه قال رشيد ماخات، المؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية: " بامكان شركة هيكساكور الآن من خلال الاستثمار الجديد تقديم ألعابها إلى مجتمع ألعاب الويب 3 الأوسع، والاستفادة من إمكانات توسع جماهير الألعاب التقليدية، وتوفير عملية إعداد سلسة لمجموعة جديدة من اللاعبين".

وتشتهر شركة سكالو التكنولوجية بدعمها الشركات الناشئة الابتكارية في قطاع التكنولوجيا، ويؤكد الاستثمار في هيكساكور التزامها بتطوير نظام ألعاب ويب 3 المترابط.

وتتمتع منتجات هيكساكور قيد التطوير بإمكانية كبيرة للتوسع في أوساط جماهير الألعاب التقليدية المجانية، مما يوفر تجربة سلسة في عالم الويب 3.

وقال ميكيتا خازاو ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيكساكور: "نحن نستفيد من تقنية بلوكشين لنقدم للاعبين مستوى جديداً من الملكية والتحكم في أصولهم داخل اللعبة. وتتيح تقنية ويب 3 للأفراد امتلاك أصول الألعاب وتداولها. ومع ذلك، فإن القدرة على تحقيق تبادل المعلومات بين الألعاب المتعددة تكمن في أيدي مطوري الألعاب. نحن نسير في هذا المسار."

وقال ألكساندر كريفولاب، الشريك المؤسس لشركة هيكساكور: "نحن سعداء بتلقي هذا الاستثمار الأولي من شركة سكالو التكنولوجية ومستثمرين آخرين مرموقين في مجال الألعاب والبلوكشين، مما سيمكننا من تسريع عملية تطوير ونشر منتجنا الرائد "بوكيت سبيس" بالاضافة إلى الألعاب الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وقال المؤسسان الآخران لشركة هيكساكور دزيانيس كروبسكي ويوري زايتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، سيساعدنا هذا الاستثمار في تحقيق رؤيتنا لألعاب الويب 3 على أرض الواقع، وتوسيع فريقنا المتمرس، وزيادة الاستثمار في التطوير والتسويق الضروريين لدعم النمو."

وتأسست شركة سكالو التكنولوجية في سنغافورة في عام 2020، واختارت دبي مركزاً لعملياتها بناءً على مستوى الإمارة المرتفع للأنشطة التجارية والاقتصاد المتنامي والمبادرات الحكومية القوية لجذب رواد الأعمال والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وتضم محفظة شركة سكالو التكنولوجية حتى الآن شركات مثل «Voctiv» وهي شركة ذكاء اصطناعي للمحادثات، وشركة Noah وهي تطبيق مالي يهدف إلى توفير خدمات الادخار والانفاق

وكسب البيتكون، وأيضاً «Megarender.com» وهي منصة سحابية عبر الانترنت لتقديم خدمات العرض.

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