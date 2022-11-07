المركز الجديد من إبداع المصمم الإيطالي روبرتو بالومبا، ويقع مقابل برج خليفة، ويغطي 700 متر مربع لتلبية احتياجات العملاء

دبي - الإمارات العربية المتحدة - افتتحت ايديال ستاندرد، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير الحلول المبتكرة للحمامات، مركزها الجديد للتصميم والمواصفات بدبي في منطقة سيتي ووك، وذلك يوم 3 نوفمبر 2022. وتعكس الخطوة الجديدة مساعي الشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للجمع بين التصميم والأداء من خلال تقديم المنتجات والحلول الرائعة للحمامات الخاصة والعامة.

وقال أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يندرج افتتاحنا للمركز في إطار التوسع الطبيعي لوجودنا في المنطقة لدعم شركائنا، من خلال عرض أحدث تصميمات وابتكارات منتجاتنا، وتوفير الإلهام والمعلومات، إلى جانب مساحة للتدريب والبحث. ويمكن لعملائنا عند زيارتنا لقاء فريق من المتخصصين ذوي الخبرات الهائلة، للحصول منهم على الاستشارات والنصائح العملية المتعلقة بأعمال تخطيط وتصميم الحمامات لأي مشروع، بدءاً من الفنادق الفخمة وحتى المكاتب والعقارات السكنية".

ويمتاز المركز بإطلالته المباشرة على برج خليفة، ويقدم عبر مساحته البالغة 700 متر مربع تجربة فريدة من الداخل والخارج. وتم تصميمه من قبل المصمم الإيطالي روبرتو بالومبا، كبير مسؤولي التصميم في ايديال ستاندرد، ومؤسس ستوديو التصميم بالوما سيرافيني أسوسياتي، ليكون وجهة متكاملة تحت سقف واحد لجميع حلول الحمامات. وتهدف فكرة المشروع إلى جذب وإلهام المصممين الداخليين والمهندسين المعماريين والعملاء، حيث تتاح لهم الفرص هناك للعثور على المزيج المناسب من المنتجات وتصميم حمامات أحلامهم. ويمكن للزوار أيضًا التعرف على أحدث الاتجاهات من خلال مناطق الإلهام بتصميمها الاستراتيجي.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال روبرتو بالومبا: "نشعر بسعادة كبيرة لافتتاح المركز الذي يتماشى مع نهجنا العصري للمواصفات الذي يحمل اسم "سينغولار". ويجمع المركز بين المعرفة العميقة للشركة بالمنتجات، والخبرات في القطاع، إضافة إلى خدمات التصميم، لتمكين العملاء من الاختيار بسهولة من بين آلاف المنتجات، ومساعدتهم على التوصل إلى الحل المناسب لمساحاتهم. وبالاعتماد على خبراتنا عبر القطاعات للمساعدة في التخطيط لمشاريع الحمامات وإنجازها، يمكننا دعم عملائنا في كل مرحلة من مراحل عملية التصميم".

وفي هذه المناسبة، أقام المركز احتفالاً يومي 3 و 4 نوفمبر، حيث حضره أكثر من 500 ضيف من المنطقة، بمن فيهم نخبة الموزعين والشركات المعمارية الرائدة واستوديوهات التصميم الداخلي الشهيرة وممثلي وسائل الإعلام.

وقال فريدريك ترزنسكي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والابتكار في شركة ايديال ستاندرد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بفضل شراكتها مع ستوديو التصميم الإيطالي الشهير "بالوما سيرافيني أسوسياتي" في العام 2019، تمكنت ايديال ستاندرد من تدشين حقبة جديدة من الابتكار والتصميم الذي يلبي احتياجات العملاء ومواكبة الحياة العصرية. وتبدي حرصاً دائمًا على توسيع نطاق وجودها على مستوى العالم، وتوجت هذه الجهود بافتتاحها صالة عرض على أحدث طراز في دبي".

يشار إلى أن ايديال ستاندرد قد تمكنت لأكثر من 100 عام، من تقديم طيف واسع من الابتكارات والتصاميم لتحقيق هدف واضح، وهو الارتقاء بحياة العملاء. وبفضل هذا التاريخ الحافل بالابتكارات التي أسهمت في رسم معالم هذه الصناعة، ونجحت الشركة أيضًا في التوصل إلى علاقات قوية مع كبار المصممين الذين ساعدوا في الارتقاء بمكانتها لتصبح معياراً لثقافة التصميم.

لمعرفة المزيد عن ايديال ستاندرد وصالة العرض الجديدة، يرجى زيارة الموقع: www.idealstandardgulf.com.

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Frederick Trzcinski communication@idealstandardgulf.com