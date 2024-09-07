دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هايبر فيوجن، المزود الرائد لحلول حوسبة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، عن مشاركتها في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 لعام 2024 لاستعراض أحدث التقنيات في هذا المجال. وتدعو الشركة أصحاب الأعمال وعشاق التكنولوجيا للمشاركة في الفعالية المقرر إقامتها بمدينة جميرا يوميّ 11 و12 سبتمبر، بوصفها منصة حيوية تتيح لهايبر فيوجن استعراض حلولها التقنية المبتكرة والمخصصة لتسريع عمليات التحول في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركات والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.

وتلتزم هايبر فيوجن، بصفتها شركة ناشئة في دولة الإمارت، بمساعدة الشركات على الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي من خلال توفير حلول حوسبة محلية عالية الأداء. وتركز الشركة في عملياتها على سيادة البيانات وأمنها، وتوفر منصة آمنة ومتوافقة مع القوانين الإقليمية حول البيانات، مما يضمن تقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة وموثوقة. كما تقود الشركة ثورة الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج العربي، بفضل امتلاكها لقدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

العروض المرتقبة ضمن جناح هايبر فيوجن

يحظى زوار جناح هايبر بفرصة اختبار مجموعة واسعة من إمكانات وحدة معالجات الرسوميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الفريدة التي تقدمها الشركة، وتستعرض الشركة تقنياتها الرائدة، كما توضح كيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر وجهة مثالية للمهتمين بمستقبل هذه التقنيات.

وتعتزم العلامة استعراض تقنية وحدة معالجة الرسوميات عالية الأداء، مما يوفر لمحة موجزة عن قدرات الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتيح للزوار فرصة التعرف على الإمكانات الكبيرة لهذه التقنية التي توفرها الشركة، والضرورية للتدريب على تعلم الآلة المعقد ونماذج اللغة الكبيرة. ويمكن لزوار الفعالية تثبيت برنامج محادثة آلية باللغة العربية من هايبر فيوجن بشكل فوري ومجاني، وهو مدعوم بنماذج اللغة الكبيرة، للاستفسار عن مجموعة بيانات الشركة الخاصة بهم، وذلك بهدف تسليط الضوء على مرونة وسهولة التعامل مع قدرات الحوسبة.

ويضم الجناح أيضاً عروضاً تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتوفير تجربة غامرة في الوقت الحقيقي، ويمكن للحضور التفاعل مع هذه العروض لاكتساب فهم عملي حول هذه التقنية المبتكرة وتأثيراتها المحتملة على العديد من القطاعات، والذي بدوره يمنح الشركات فرصة لاستكشاف كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات، وذلك تحت إشراف فريق الخبراء من هايبر فيوجن.

الخبراء في المجال

يقود كوينتن رييس، الرئيس التنفيذي لشركة هايبر فيوجن، جلسة حوارية تفاعلية خلال المهرجان، تتناول الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث يقدم نظرة معمقة حول رؤية هايبر فيوجن الاستراتيجية ومستقبل الذكاء الاصطناعي. كما تشجع الشركة الزوار على حضور الكلمة الرئيسية، التي تسلط الضوء على أحدث ابتكارات الشركة ودورها في رسم ملامح الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وتتواجد أيضاً في الجناح الفرق الفنية وفرق المبيعات في هايبر فيوجن، لمناقشة عروض الشركة التي تتنوع بين الأجهزة والحلول البرمجية وخدمات الاستشارة. ويشكل المهرجان فرصة مثالية للتسجيل من أجل الحصول على الاستشارات المخصصة لفهم قدرة هايبر فيوجن على تسريع مسيرة التحول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المزايا الفريدة لشركة هايبر فيوجن

إن هايبر فيوجن هي الشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر مثل هذه القدرات الفريدة والمتقدمة لوحدة معالجات الرسوميات، والمخصصة للذكاء الاصطناعي. وتتمتع الشركة بالقدرة على توفير الحلول في السوق المحلية، نظراً لامتلاكها الإمكانات الأكبر في الشرق الأوسط وتصنيفها في المركز السادس عالمياً. كما تركز الشركة على المتطلبات المحلية وقوانين البيانات، بهدف توفير مرونة والحد من التكاليف وتقديم خدمة عملاء غير مسبوقة، ما يجعلها شريكاً مثالياً لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.



مقابلة رواد الفكر البارزين

من المتوقع أن يجمع مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 لعام 2024 الرواد والمبتكرين وعشاق التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتقنيات غير المركزية. ويقام المهرجان بتنظيم من كامبس دبي للذكاء الاصطناعي، ويتضمن سلسلة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والعروض التفاعلية والمعارض لأكثر من 20 شركة مليارية عالمية ومؤسسة حكومية، بالإضافة إلى أبرز أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية. ويمكن للزوار تجربة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3 بشكل مباشر والتواصل مع خبراء القطاع واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في المنطقة.

وتدعو الشركة الحضور إلى زيارة جناحها والتعرف على أحدث تقنياتها المبتكرة، التي يمكن الوصول إليها تطبيقها من قبل مراكز البيانات الخاصة بالشركة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المشاركة في العروض التفاعلية ومناقشة طموحات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم مع الخبراء.

وتتجاوز هايبر فيوجن دورها كمزود لخدمات التكنولوجيا، لتسهم في تحفيز ثورة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات حول هايبر فيوجن، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hyperfusion.io. ولحجز تذاكر المهرجان المرتقب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiaiweb3festival.com

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