برنامج بيبان يصبح المنصة الاستثمارية الأولى المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الإقليم

منامة، البحرين: بعد موسمين ناجحين، يعرض البرنامج التلفزيوني الواقعي "بيبان" المخصص لرواد الأعمال والمنتج من قبل شركة مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، الحلقة الأولى من موسمه الثالث المرتقب في 3 يناير 2024، على تلفزيون قناة تلفزيون البحرين وقناة الراي إضافة لأول وأكبر منصة للفيديو حسب الطلب في المنطقة 'شاهد.'

تم تصوير الموسم الثالث من بيبان في أحدث مركز للمعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط، مركز البحرين العالمي للمعارض (EWB)، وتعرض على هذا الموسم ٤١ شركة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام لجنة من المستثمرين الإقليميين لفرصة الحصول على الاستثمار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي يمكنها أن تسرع نمو هذه الشركات.

ومع إطلاق الموسم الثالث، أصبح برنامج بيبان التلفزيوني أول منصة استثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي على إثر شراكته في دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة بصندوق خليفة لتطوير المشاريع (الإمارات العربية المتحدة)، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (عمان)، وشركة جي إف إتش كابيتال (المملكة العربية السعودية)، وزين الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع (الكويت)، وصندوق العمل تمكين (البحرين)، فمن خلال هذه الشراكات أصبح بيبان المنصة الاستثمارية الإقليمية الأولى التي تعمل كمنصة للربط بين رواد الأعمال والمستثمرين الإقليميين بهدف الحصول على الاستثمار والوصول لأسواق جديدة بمعية معرفة وخبرة المستثمرين، مما يحقق الهدف المشترك بين الشركاء بخلق تدفق مستمر وغير محدود للفرص الاستثمارية في المنطقة.

ويتكون البرنامج من ١٠ حلقات تبث أسبوعيا كل يوم أربعاء ابتداءً من ٣ يناير في تمام السادسة مساءًا بتوقيت الرياض على قناة تلفزيون البحرين، وقناة تلفزيون الراي، ومنصة شاهد مجاناً، وستضم كل حلقة ٤ شركات من مختلف القطاعات من مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، الأردن، ومصر.

كما تضم كل حلقة ثلاثة مستثمرين مختلفين يمثلون القطاع الخاص، وسيشارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل كممثل لاستثمارات مشاريع الأمل.

وبهذه المناسبة، علقت فجر صالح الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والمنتجة لبرنامج بيبان: "يسرنا أن نطلق الموسم الثالث من برنامج بيبان بالتعاون مع شركائنا الإقليميين من القطاعين العام والخاص، حيث تعزز ثقتهم في البرنامج هدفنا المشترك لتطوير منصة استثمارية لدول مجلس التعاون توفر فرص تمويلية واستراتيجية سلسلة لرواد الأعمال الناشئين، فمن خلال بيبان، نقوم بربط رواد الأعمال مع المستثمرين الاستراتيجيين ممن يمكنه فتح أسواق جديدة من خلال شبكة معارفهم وخبراتهم ".

وأضافت: "استنادًا على النجاح الذي حققه البرنامج في موسميه السابقين حيث تلقى أكثر من ٦٠ رائد عمل ٣٥٠ ساعة من التدريب لضمان جاهزيتهم للعرض على البرنامج، وتجاوزت إجمالي الاستثمارات التي تم جمعها الـ٦ مليون دولار أمريكي، يتميز الموسم الجديد من بيبان باشتماله وتيسيره لتدفق الصفقات الإقليمية من مختلف القطاعات، نتطلع لمتابعة المشاهدين واستمتاعهم بموسم جديد مليء بالإِثارة."

من جانبه، قال خالد محمود آل ريس، مدير برنامج بيبان: "أنشئنا برنامج بيبان بهدف تجسيد الأمل لرواد الأعمال الواعدين الذين لديهم مشاريع قابلة للتطوير وطموحات للعالمية، بالإضافة إلى توفير حلول لبعض أكبر التحديات الريادية في المنطقة المتمثلة في صعوبة الوصول إلى رأس المال والتدريب المتخصص والإرشاد، إلى جانب التسويق وتسليط الضوء خارج الحدود المحلية للشركات والمشاريع. تسعدنا ونترقب هذه البداية للموسم الجديد من بيبان، ونأمل أن يكون بمثابة المحفز للأفراد للمبادرة بعالم ريادة الأعمال والدافع للشركات القائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات."

يعتز الموسم الثالث من برنامج بيبان برعاته المتمثلين بطيران الخليج، مجوهرات آسيا، تطبيق أهلاً، الزياني للسيارات، مركز البحرين العالمي للمعارض، بيت التمويل الكويتي - البحرين، تراكس البحرين، بابكو إنرجيز، وجلف ميديا ​​إنترناشيونال، لالتزامهم الراسخ بتمكين رواد الأعمال البحرينيين وتسريع نموهم من خلال الاستثمار والمعرفة والوصول إلى فرص الأعمال.

تتقدم مشاريع الأمل بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، على توجيهاته ودعمه الثابت الذي أدى لإنتاج وتطوير بيبان، البرنامج الواقعي الذي يسهم في خلق بيئة داعمة للاستثمار على مستوى الإقليم.

لآخر مستجدات برنامج بيبان، يرجى متابعة حسابات البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي @bebanme.

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نبذة عن مشاريع الأمل

مشاريع الأمل هي الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والذي تم إنشاؤه بمرسوم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك برؤية تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات الشبابية، والاستثمار في أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب من الدخول إلى عالم الاقتصاد وإطلاق المشاريع الريادية وتحقيق النجاح والاستمرارية.