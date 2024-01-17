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أحمد جمال الرئيس التنفيذي: المشروعات الجديدة في أكتوبر والشيخ زايد تتنوع بين التجاري والترفيهي والإداري والطبي والسكني

أحمد جمال: مجموعة ارقي للتطوير العقاري حققت 120% من مستهدفات مبيعات 2023

أحمد جمال: الخطة الزمنية ستنهي نسبة كبيرة من مشروع أبراج "آي بيزنس بارك" العاصمة الإدارية فى 2024



أكد أحمد جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أرقي للتطوير العقاري أن مبيعات عام 2023 وصلت إلى 120% من المستهدفات المطلوبة، وقد قامت المجموعة برفع الأسعار قبل نهاية العام المنتهي.



وأضاف أحمد جمال أن مجموعة أرقى للتطوير العقاري تستعد لطرح عدة مشروعات جديدة غرب القاهرة في العام 2024 باستثمارات 3 مليارات جنيه، وستبدأ بطرح مول تجاري ترفيهي بمدينة 6 أكتوبر وبه مكاتب إدارية وعيادات طبية متخصصة، يليه عدة مشروعات أخرى منها سكنية بقلب مدينة الشيخ زايد بعد زيادة الطلب عليها. وتتميز كافة المشروعات المطروحة بتفرد المواقع إضافة إلى المميزات الأخرى التي ستكون مفاجأة عند الإعلان.

وأوضح الرئيس التنفيذي بمجموعة أرقي للتطوير العقاري، أن الموقف الانشائي لمشروع أبراج "آي بيزنس بارك" العاصمة الإدارية الجديدة يسير وفقاً للجدول الزمنى حيث تم الانتهاء من اللبشة المسلحة والخرسانة المسلحة للأبراج بالكامل، كما تم الانتهاء من جراجات الأربعة أبراج الإدارية بالكامل وتم الانتهاء من الدور الأرضي والأول وجارى العمل الآن فى الدور الثاني وخلال العام الحالى سيتم الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروع حسب الجدول الزمنى المخطط للمشروع.

وتعتبر أبراج "آي بيزنس بارك" العاصمة الإدارية من مشروعات مجموعة أرقى متعددة الاستخدامات في العاصمة الإدارية، وهو مول تجاري وبه ثلاث أبراج إدارية وطبية، كما أنه أول مشروع يقدم أبراجًا ذكية في قلب العاصمة الإدارية، تم اختيار موقعه ليكون أهم موقع في العاصمة الإدارية على تقاطع محور محمد بن زايد مع المحور المركزي بتصميم فريد.

وقال أحمد جمال الرئيس التنفيذي إن المسؤولية المجتمعية لأرقى هو دور هام نحرص على رصد ميزانية سنوية، موضحاً مشاركة المجموعة في ثلاث أحداث هامة عام 2023، الأول كان المساهمة لافتتاح فرع مستشفى بهية لأورام الثدي الجديد بمدينة الشيخ زايد، كما ساهمت مجموعة أرقى للتطوير العقاري فى قوافل الإغاثة بقطاع غزة الفلسطينية بأكثر من 240 طنا من المواد الغذائية والطبية، وختمنا العام بإعلان ترويجي رصدت له ميزانية كبيرة لمدينة العاصمة الادارية الجديدة فقط دون مشروعاتنا بهدف الترويج لمشروعات الدولة والجمهورية الجديدة دون وضع أي مستهدفات بيعية من وراء الإعلان .

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-انتهى-