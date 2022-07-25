· من المتوقع نمو حجم تجارة البضائع السائبة بنسبة 1.4٪ عالمياً في عام 2022

· "الصير مارين" تدعم إحدى مجموعات التعدين الدولية في نقل ما يقارب 850 ألف طن متري من خام الحديد من آسيا والمحيط الهادئ إلى شرق آسيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ("الصير مارين")، الرائدة عالمياً في العديد من القطاعات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، أنها تعتزم توسيع نطاق أعمالها لتشمل حلول نقل البضائع السائبة على مستوى العالم من خلال شركتها التابعة "إيه إس إم تشارترنج" (ASM Chartering). وتركز هذه الشركة الفرعية على تقديم خدمات شحن دولية فعالة ذات تكلفة مناسبة، خصوصاً في سوق الشرق الأوسط.

وفي إطار إستراتيجية النمو العالمية لشركة "الصير مارين"، تعتزم "إيه إس إم تشارترنج" نقل حوالي 2-3 مليون طن من شحنات البضائع السائبة خلال عام 2022. وتشغّل "الصير مارين" حالياً خمس سفن مخصصة لنقل البضائع السائبة والعامة، ودعمت إحدى مجموعات التعدين الدولية في نقل ما يقارب 850 ألف طن متري من خام الحديد من آسيا والمحيط الهادئ إلى شرق آسيا. وتجري "الصير مارين" حالياً مفاوضات لإبرام عقد طويل الأجل يشمل نقل 2 مليون طن سنوياً.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "شهدنا نمواً عالمياً في الطلب على تجارة البضائع السائبة، حيث ارتفعت شحنات هذه البضائع بنسبة 3.7٪ في عام 2021، ومن المتوقع أن تواصل نموها هذا العام بنحو 1.4٪. وتسعى الصير مارين للاستفادة من هذا التوجه عبر توسيع أعمالها في مجال نقل البضائع السائبة لتصل إلى حوالي 2-3 مليون طن في عام 2022. ولأن هذا السوق يتسم بطبيعته المتنوعة التي لا تخضع لتوجه واحد، لذا سنستفيد من إمكانية تجميع شحنات متعددة مع بعضها لتعزيز ربحية وكفاءة عملياتنا، ونتطلع إلى تأسيس محفظة خدمات بحرية شفافة وعالمية المستوى في هذا المجال من خلال عقد شراكات إستراتيجية عبر منطقة الشرق الأوسط".

تُعد "الصير مارين" شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات البحرية، وتواصل توسعها بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدرس فرص التوسع في قطاعات ناقلات المنتجات وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة، ولديها خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على ما يتراوح بين 10 - 15 سفينة في عام 2022.

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عن الصير مارين:

تأسست الصير مارين في عام 2003 ، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية و مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أنها برأس مال مدفوع يبلغ المليار ويعمل بها ما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 الكاملة، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي ، مدفوعاً بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج. تقدم مجموعة الخدمات مختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع.

عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ضمن مبادرة تهدف إلى تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بعد أن بلغت قيمتها السوقية 140 مليار دولار أمريكي. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. تضم الشركة أكثر من 30 كياناً و22,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية gemma.sexton@ihcuae.com