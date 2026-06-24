القاهرة، أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن إطلاق ثلاث مشروعات صناعية استراتيجية جديدة في مصر بإجمالي استثمارات متوقعة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي، على أن يبدأ تشغيلها وافتتاحها خلال الربع الأول من عام 2028، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وسلاسل الإمداد المتكاملة.

وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء مجمع متطور لإعادة تدوير خردة النحاس والمخلفات الإلكترونية، ومصنعاً لإنتاج مواسير النحاس المخصصة لقطاعات تكييف الهواء والتبريد (AC & HVAC) والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى خط إنتاج جديد لقضبان الألومنيوم موجه بالكامل للتصدير. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وألف فرصة عمل غير مباشرة.

ويعد مشروع مجمع إعادة تدوير خردة النحاس واللوحات الإلكترونية (E-Waste & Copper Recycling) أحد أبرز ركائز هذه المشروعات الاستراتيجية، حيث رصدت له الشركة إجمالى استثمارات تبلغ 80 مليون دولار أمريكي تشمل النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل. ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متطور يعتمد على أحدث تقنيات التشغيل العالمية في موقع استراتيجي مجهز، ليعمل في مرحلته الأولى بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً من خردة النحاس ولوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)، مع توفير أكثر من 120 فرصة عمل مباشرة.

ويعتمد المجمع على تقنيات معالجة متقدمة لتحويل خردة النحاس واللوحات الإلكترونية إلى كاثودات نحاس عالية النقاء ومعادن ثمينة، مع تصميم هندسي يتيح التوسع المستقبلي وزيادة الطاقة الإنتاجية. ويمثل المشروع نموذجاً متقدماً للاقتصاد الدائري، حيث سيتم استخدام كاثودات النحاس المنتجة محلياً كمادة خام رئيسية لمصنع مواسير النحاس الجديد، بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد ويرفع القيمة المضافة للموارد الصناعية داخل السوق المصرية.

وفي إطار خططها لتلبية الطلب المتنامي على مستلزمات قطاعات تكييف الهواء والتبريد (AC & HVAC) والأجهزة المنزلية، تعتزم السويدي إليكتريك استثمار 65 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع متطور لإنتاج مواسير النحاس بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنوياً، مع توفير أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة خلال المرحلة الأولى. وقد صممت خطوط الإنتاج وفقاً لأعلى المواصفات الفنية لتلبية متطلبات كبرى الشركات المصنعة في هذه القطاعات، فيما يستهدف المشروع تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل خلال مرحلته الأولى، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المرتبطة بها.

وامتداداً لنجاحاتها الإقليمية واستجابةً للطلب المتزايد على منتجاتها، تطلق الشركة خط إنتاج جديداً لقضبان الألومنيوم (Aluminum Rod) باستثمارات تبلغ 55 مليون دولار أمريكي، مستفيدة من الخبرات والأداء التشغيلي القوي لمصانعها في مصر والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يضيف المشروع طاقة إنتاجية جديدة تبلغ 50 ألف طن سنوياً، مع توفير أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم توجيه كامل الإنتاج إلى أسواق التصدير الخارجية، بما يعزز الصادرات المصرية ويدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة.

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: "تمثل هذه المشروعات خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا طويلة الأجل لبناء منظومة صناعية متكاملة تربط بين التصنيع المتقدم وإعادة التدوير والتصدير. ومن خلال هذه الاستثمارات، نعمل على تعزيز القيمة المضافة داخل السوق المصرية، وتطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية."

جدير بالذكر أن السويدي إليكتريك تعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والبنية التحتية والحلول الصناعية المتكاملة، حيث تعمل في 60 دولة وتمتلك أكثر من 34 منشأة صناعية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 110 دولة حول العالم. ومن خلال نموذج أعمالها المتكامل وخبرتها الممتدة لأكثر من80 عاماً، تواصل الشركة تنفيذ استثمارات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

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