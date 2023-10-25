محمد عاصم الطماوي : نشارك في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل في مصر والمنطقة العربية .



وقعت الاكاديمية الامريكية المصرية 3 اتفاقيات تعاون مع مؤسسة مصر الخير ونقابة الصحفيين ومؤسسة سفراء بوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم منح تدريب مجانية في مجال اللغات والبرمجة والذكاء الاصطناعي



وقع الاتفاقيات محمد عاصم الطماوي رئيس الاكاديمية و الدكتورة نجوي السيد عن مؤسسة مصر الخير ومحمد يحي عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين والدكتورة هايدي أمين مؤسسة سفراء التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

جاء ذلك خلال مؤتمر اطلاق Space G7 للتعليم والبرمجة وخطتها التوسعية وتقديم الدورات التعليمية للغة الإنجليزية والبرمجة والتدريب علي تطبيقات الذكاء الصناعي في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من الخبراء والاكاديميين والإعلاميين



وقال محمد عاصم الطماوي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاكاديمية الامريكية المصرية انه سيتم منح 1500 منحة مجانية لشباب الخريجين بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات التعليمية والخيرية، بحيث يتم تدريب الخريجين على برامج محددة لدخول سوق العمل مشيرا الي أن رؤية الاكاديمية الأمريكية المصرية تتوافق مع رؤية مصر في تطوير التعليم وربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل والمستقبل من خلال تعلم لغة البرمجة وتقدم دورات تدريبية للأطفال والكبار بشكل احترافي.



وتابع، مهمتنا جعل رحلة التعلم ابسط وأكثر متعة وفاعلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث نمارس ما نعلمه بشكل فعال، ونقوم بتحسين وتطوير دوراتنا باستمرار لمواكبة التطور وأحدث التقنيات الحديثة في التعليم، كما يتم اختيار المدربين بعناية ويتم فحصهم ومقابلتهم بدقة، جانب تقييم الدورات من قبل المشاركين لضمان التميز والتحسين المستمر.



وقال أننا نسعي إلي فتح أفاق تعليمية جديدة للأجيال القادمة وامدادهم بالمعرفة والتدريب وفرص العمل، عبر الأكاديمية المصرية الأمريكية، والتي تتمتع بتاريخ وخبرة كبيرة في إدارة العمليات التعليمية في مصر.



وأوضح أن Space G7 مجموعة تعليمية وتدريبية دولية تعمل في مجال التدريس، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتقدم دورات عالية الجودة في مختلف القطاعات، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة.



اكد الطماوى أننا نسعي لتطوير وتنمية المهارات للطلاب ونهضة التعليم فى السوق المصري ، لافتا الى أننا نعمل من أجل التغيير والتطوير للتعليم وفقا لاستراتيجية مصر 2030، حتى نصبح سوقا منافسا علي المستوي الإقليمي والدولي



وأضاف الطماوى خلال المؤتمر ان الهدف الأساسي يركز على تطوير البيئة التعليمية فى مصر، وسيتم الاهتمام بمجال البرمجة، والذكاء الاصطناعي، خاصة انه خلال ال5 سنوات الاخيرة حدثت طفرة فى مستوى الذكاء الاصطناعي



واشار الى ان مجال البرمجة من اهم المجالات المستقبلية خلال الفترة المقبلة، ونستطيع منافسة الدول الكبرى مثل ألمانيا، مشيرا الى انه خلال الفترة الحالية نعمل على الوصول الى مستوى دوله للهند لخلق أكبر مصدر للتكنولوجيا



ولفت الى ان السوق المصري واعد وقادر على استيعاب الاستثمارات والعمل بمجال البرمجة مشيرا الي انه من المقرر تدريب 1500 طالب فى مجال اللغة الإنجليزية والبرمجة والذكاء الاصطناعي بسوق العمل المصري،



وطالب محمد عاصم الطماوي بضرورة دعم الحكومة لعملية تدريب الخريجين فى مجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبله، للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر



واضاف الطماوي أن رؤية الاكاديمية الأمريكية المصرية تتوافق مع رؤية مصر في تطوير التعليم وربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل والمستقبل من خلال تعلم لغة البرمجة وتقدم دورات تدريبية للأطفال والكبار بشكل احترافي.

وتابع، مهمتنا جعل رحلة التعلم ابسط وأكثر متعة وفاعلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي حيث نمارس ما نعلمه بشكل فعال، ونقوم بتحسين وتطوير دوراتنا باستمرار لمواكبة التطور وأحدث التقنيات الحديثة في التعليم، كما يتم اختيار المدربين بعناية ويتم فحصهم ومقابلتهم بدقة، جانب تقييم الدورات من قبل المشاركين لضمان التميز والتحسين المستمر.



وأكد الطماوي أننا نسعي إلي فتح أفاق تعليمية جديدة للأجيال القادمة وامدادهم بالمعرفة والتدريب وفرص العمل، عبر الأكاديمية المصرية الأمريكية، والتي تتمتع بتاريخ وخبرة كبيرة في إدارة العمليات التعليمية في مصر.

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- انتهى -

