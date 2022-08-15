258.955 ألف متر مربع محفظة تايمز للتطوير العقاري في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي

القاهرة: أعلنت شركة تايمز للتطوير العقاري الاستحواذ على 3 شركات تطوير عقاري، وهي المطورون المصريون، وماس، وكونكس وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاثة حوالي 258.955 ألف متر مربع. لتبدأ الشركة في تطبيق استراتيجيتها في بناء وحدات عقارية متكاملة ومتميزة في مصر، بما يضمن تقديم نموذجاً متميزا في العمل والبناء ليمثل نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، لتقدم لعملائها أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، وذلك لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2052.

وبهذا الاستحواذ أصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي متميزة قطعتين في القاهرة الجديدة احداهما بمنطقة المربع الذهبي وقطعة في الساحل الشمالي لتبدأ الشركة في تطويرهم من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل لحوالي 12 مليار جنية مصري خلال الـ 4 سنوات القادمة. بدأت الشركة منذ اللحظة الأولي العمل بجدية من أجل البدأ في تنفيذ مشروعاتها وفقا لخطة مدروسة ومتميزة تستهدف فيها طرح مشروعات مختلفة تماما عن الموجودة حاليا في السوق معتمدة على الموقع المتميز للأراضي التي تمتلكها بجانب الخبرات المتميزة الموجودة في الشركة. المشروعات التي سوف تطرحها شركة تايمز للتطوير العقاري هي مشروعات متعددة الاستخدامات ما بين الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية معتمدة على مواقع الأراضي المميزة.

صفقة الاستحواذ ساهمت في دعم خطط "تايمز للتطوير العقاري" التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكافة الأطراف، وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة غير المطورة، أوضحت بدورها أن الهدف الرئيسي من اتخاذ هذه الخطوة يتمثل بسعيها نحو توسيع نطاق أعمالها بشكل مكثف بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات الواعدة في السوق العقاري في مصر.

أعرب مجلس إدارة شركة تايمز للتطوير العقاري عن سعادتها الكبيرة بصفقة الاستحواذ على شركات المطورون المصريون، وماس، وكونكس في خطوة جديدة نحو تحقيق طفرة جديدة في سوق العقار المصري خاصة وأن الشركة لديها رؤية متميزة واستراتيجية جديدة في اتخاذ العديد من الخطوات السريعة والمدروسة بعناية فائقة لزيادة محفظة الشركة الاستثمارية، وفي نفس الوقت العمل على زيادة القدرات التنفيذية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة، في كافة مشروعات الشركة المستقبلية.

وأكدت شركة تايمز للتطوير العقاري إن عملية الاستحواذ تمت من أجل تحقيق التكامل في عمل الشركة، وبذلك تمتلك الشركة قدرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري مع التوسع في المشروعات، التي تعد صورة متميزة لتقديم أفضل الخدمات المتكاملة للتطوير العقاري، لإيماننا الكبير بأن السوق العقاري المصري يعد الأسرع نموا في ظل استمرار ارتفاع معدلات الطلب وهو ما جعله يتربع على قمة الفرص الاستثمارية الناجحة، ولمواجهة الظروف والتحديات الأخيرة لابد من ضرورة العمل الجماعي وتأسيس تحالفات اقتصادية وتكتلات استثمارية لتزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها في التطور والنمو من أجل هذا اتخذنا خطوة الاستحواذ. لأنه يعني المزيد من الخبرات والتخصصات وهو ما يساعد الشركة على أن تكون من الشركات الكبرى في المجال في المستقبل القريب.

شركة تايمز للتطوير العقاري تستهدف بدأ العمل في مشروع أستر بالقاهرة الجديدة في 2022 و سوف تطرح الشركة المرحلة الأولي من المشروع علي أن تبدأ التسليمات المستهدفة في المشروع في 2024 ومستهدف تحقيق مبيعات حتي نهاية 2022 حوالي 500 مليون جنية تقريبا وفي 2023 مستهدف تحقيق 2 مليار جنية، وكذلك سيتم طرح المشروع الثاني في القاهرة الجديدة عام 2023 خاصة وان موقع المشروع متميز، والذي سنقوم من خلاله بتوفير تصميمات مختلفة ومتميزة، لأننا نؤمن بوجود العديد من العوامل التي تميزنا عن غيرنا في سوق العقارات المصري، وأهمها خبراتنا المكتسبة عبر السنوات الماضية في مواجهة تحديات السوق لتلبية احتياجات العميل.

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