أعلنت شركة "مايلستون سيستمز"، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات، عن مواصلة مسيرة نموها خلال عام 2025، حيث حققت زيادة في صافي الإيرادات بنسبة%10 لتصل إلى 298 مليون يورو (ما يعادل 2.2 مليار كرونة دنماركية). وقد خصصت الشركة ما يقرب من ثلث هذه الأرباح لإعادة الاستثمار في مجالات الابتكار، مما دفع عجلة التقدم في تحليلات الفيديو، والذكاء الاصطناعي المسؤول، وتقنيات الحوسبة السحابية. كما شهد العام تعاوناً استراتيجياً مع شركة إنفيديا وإطلاق مشروع هافنيا.

لقد كان عام 2025 حافلاً بالإنجازات والابتكارات المحورية، أبرزها: التعاون مع عملاق التكنولوجيا إنفيديا في مجالات الذكاء الاصطناعي والفيديو، وإطلاق مشروع هافنيا الذي يضم أول مكتبة بيانات متوافقة في العالم لتدريب الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دمج التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية ضمن محفظة منتجات "مايلستون سيستمز".

ويعكس الأداء المالي لشركة "مايلستون" في 2025 نمواً مطرداً وتأثيراً إيجابياً لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة؛ فخلال السنوات الخمس الماضية، نجحت الشركة في مضاعفة صافي إيراداتها بأكثر من مرتين لتصل إلى 298 مليون يورو.

وبلغ الدخل التشغيلي 14 مليون يورو 104) ملايين كرونة دنماركية)، مقارنة بـ 14.3 مليون يورو 107) ملايين كرونة دنماركية) في عام 2024. كما ارتفعت الاستثمارات في مجال البحث والتطوير لتصل إلى 85 مليون يورو (633 مليون كرونة دنماركية)، مما يعكس تركيز الشركة المستمر على بناء تقنيات جاهزة للمستقبل. وقد استحوذت نفقات البحث والتطوير على 28.8% من صافي الإيرادات، مقارنة بـ 24.8% في عام 2024.

وفي هذا الصدد، قال لارس لارسن، الرئيس التنفيذي المالي للشركة: "كان عام 2025 عاماً مثمراً بامتياز بالنسبة لمايلستون. فقد شهدنا نمواً مستمراً في الإيرادات، ونجحنا في دمج تحليلات الفيديو من بريف كام وحلول المراقبة السحابية كخدمة من أركوليس رسمياً تحت مظلة الشركة. كما استحوذنا على شركة برايتر إيه آي المتخصصة في تقنيات إخفاء الهوية، وأطلقنا مشروع هافنيا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المستقبلية. تمكننا هذه الإنجازات من مواصلة الابتكار والاستثمار في برمجيات الجيل القادم."

عام من التوسع والتحول

بينما يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة العالم، تبرز تكنولوجيا الفيديو كجزء أساسي من هذا التحول. وسيلعب الفيديو الذكي دوراً متزايد الأهمية في مختلف القطاعات، من إنفاذ القانون والمطارات والتصنيع، إلى تجارة التجزئة وحماية الأصول والبنية التحتية الحيوية، وصولاً إلى المدن الذكية وإدارة المرور. و"مايلستون سيستمز" على أتم الاستعداد لهذا الدور.

وأكد جيب فراندسن، الرئيس التنفيذي للشركة، أن العام السابع والعشرين لشركة مايلستون في قطاع الأعمال قد مثّل تحولاً جذرياً في مسيرتها قائلاً: "على مدار قرابة ثلاثة عقود، كانت منصتنا المفتوحة هي القلب النابض لمايلستون، ولا تزال كذلك. واليوم، بالإضافة إلى برنامج إدارة الفيديو إكس بروتكت، نمتلك محفظة خدمات موسعة نقدمها لشركائنا وللعالم".

وأضاف: "ينصب تركيزنا في "مايلستون" على بناء حلول تساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من الفيديو. وسنواصل تسريع عملنا في حلول إدارة الفيديو والتحليلات والسحابة، لتمكين العملاء من الحصول على رؤى أسهل وأعمق من بيانات الفيديو الخاصة بهم."

مشروع هافنيا والتعاون مع إنفيديا

في عام 2025، قدمت "مايلستون" مشروع هافنيا بالتعاون مع إنفيديا، والذي يهدف إلى معالجة تحدٍ كبير يواجه مطوري الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهو القدرة على إيجاد بيانات فيديو عالية الجودة ودقيقة وموثوقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي البصري. وقد أطلقت الشركة برامج تجريبية في مدينتي جنوة بإيطاليا ودوبوك بولاية أيوا الأمريكية.

وكجزء من هذا التعاون، أطلقت "مايلستون" نموذج لغة الرؤية وأداة تلخيص الفيديو لبرنامج إكس بروتكت. وتعتمد هذه الأداة على تقنية NVIDIA Cosmos Reason لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة الفيديو بسرعة وتلخيصه في نص مكتوب، مما يساعد فرق الطوارئ على الاستجابة بشكل أسرع ويمكّن المدن من تحسين إدارة المرور.

تطلعات عام 2026

إن التقدم المحرز في عام 2025 يمنح "مايلستون" أساساً متيناً للعام الحالي. وتتوقع الشركة فرصاً كبيرة في عام 2026، مع تركيز قوي على تطوير التقنيات السحابية والتحليلات والذكاء الاصطناعي المسؤول لمساعدة العملاء على استخلاص قيمة أكبر من بيانات الفيديو الخاصة بهم.

واختتم الرئيس التنفيذي جيب فراندسن قائلاً: "بالتطلع إلى المستقبل، سنواصل الابتكار في عام 2026، سواء على مستوى منتجاتنا أو في طرق خلق القيمة لعملائنا وشركائنا".

