أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "إي بي آي"، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والفضاء والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، عقد إنتاج متسلسل بشأن الخزانات المتحركة المخصصة لمقصورة الشحن بطائرات "سي-295" مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، التابعة لمجموعة إيرباص، والتي تعد أكبر مشروع للدفاع والفضاء في أوروبا، وثاني أكبر شركة على مستوى العالم بأنشطة تشمل الفضاء والطائرات العسكرية والأنظمة والخدمات ذات الصلة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان معاً وبشكل حصري على الإنتاج المتسلسل للخزانات المتحركة المخصصة لمقصورة الشحن بطائرات (سي-295) على مدى خمس سنوات، بناءً على نجاح مرحلة النماذج الأولية، التي شملت الحصول على 12 اعتماداً خاصاً لعمليات التجميع. وتشمل الاتفاقية كذلك دمج 300 قطعة مصنعة، و16 ألف مثبت، واختبار مركز الجاذبية، واختبارات التسريب. كما تدعم انتقال "إي بي آي" إلى تجميع أنظمة فرعية يمكن التعرف عليها لبرنامج الطائرات. وتُوضح الاتفاقية، التي تتماشى مع رؤية "اصنع في الإمارات"، التزام "ايدج" بتطوير ممارسات (الصناعة 4.0)، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز التميّز التكنولوجي محلياً ودولياً. كما تسهم الاتفاقية في تسهيل نقل المعرفة والتعاون بين الطرفين.

قام بتوقيع العقد مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وآنا جاكوبس، رئيس قسم التجميع والمواد في إيرباص للدفاع والفضاء، بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وجان برايس دومون، رئيس وحدة أعمال القوة الجوية العسكرية في إيرباص للدفاع والفضاء.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: "تُمثّل شراكتنا مع إيرباص للدفاع والفضاء لإنتاج الخزانات المتحركة المخصصة لمقصورة الشحن بطائرات من طراز "سي-295 " شهادةً على التزامنا بالتميز والابتكار، حيث تركز الاستراتيجية الرئيسية لشركة "إي بي آي" على توسيع محفظتنا من خلال تنويع العمليات وبناء شراكات محلية ودولية ديناميكية مع جهات رائدة في القطاع بما يُمكننا من الاستفادة منها في بناء سلاسل التوريد وتعزيز القدرات والخبرات. ويتماشى هذا التعاون مع الجهود المستمرة التي تبذلها ايدج لتوطين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كقاعدة صناعية تنافسية رائدة في مختلف القطاعات".

من جهة أخرى، قال جان برايس دومونت، رئيس القوة الجوية في إيرباص للدفاع والفضاء: "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة " إي بي آي" في ما يخص طائرة "سي295" لتعزز التزامنا بقطاع الطيران في الإمارات، بما يتماشى بشكل وثيق مع الرؤية بعيدة المدى للبلاد بشأن التنويع الاقتصادي والابتكار. ومن خلال هذه الاتفاقية، تلتزم إيرباص بتعزيز المشهد الصناعي والدفاعي في دولة الإمارات مع الاستثمار في مشاريع تعاونية مستقبلية، بما في ذلك طائرة النقل الاستراتيجية".

وقد تم تصميم الخزان المتحرك المخصص لمقصورة الشحن، الذي تم تصنيعه بشكل مشترك من قبل "إيرباص" و"إي بي آي" لاستخدامه في تطبيقات متعددة، بما في ذلك العمليات الأرضية للتزود بالوقود، ومهام المدى الموسع، وعمليات التزود بالوقود جواً. كما يُسلط هذا التعاون الضوء على التزام "إيرباص" بتطوير قطاعي الدفاع والطيران مع تعزيز قدرات الصناعات المحلية في البلاد. وبناءً على ذلك، تعتبر "إيرباص" أن صناعة الطيران في الإمارات، ولا سيما ايدج، تتمتع بإمكانات واعدة لمواصلة التعاون وتوسيع مشاركتها في المقترح الصناعي لطائرة " A400M " المستقبلية للإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية في منشأة "إي بي آي" خلال الاحتفال الرسمي بتسليم خزان متحرك تم إنجازه لمقصورة الشحن في طائرة "سي-295)" في مجمع توازن الصناعي.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

حول EPI

تُصنّع " EPI " مكونات هندسية معقدة عالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز. حيث تعتبر الشركة الركيزة الرئيسية الهندسية لصناعة الطيران والدفاع في الإمارات العربية المتحدة، وداعم حيوي لقطاع النفط ةالغاز. وترتكز مهام الشركة على بناء بنية تحتية تصنيعية دقيقة في الإمارات العربية المتحدة، لخدمة العملاء الإقليميين والعالميين والرواد في الأسواق، بما في ذلك أهم مصنعي الطيران والدفاع في العالم، مثل شركتي إيرباص وبوينغ العملاقتين. و تلتزم " EPI " بدورها بتسخير التقنيات والآلات المتطورة، بما في ذلك التحكّم الرقمي الحاسوبي .

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