سعر الطرح 176 فلسًا بحرينيًا للسهم الواحد

عدد الأسهم المطروحة 16,359,429 سهم

فترة الاكتتاب من الاثنين 29 ديسمبر 2025 إلى الاثنين 19 يناير2026

في أعقاب نشر نشرة الاكتتاب بتاريخ 24 ديسمبر، أعلنت شركة صلة الخليج، إحدى الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة والرائدة في مجال حلول تجربة العملاء والإسناد الخارجي والتي تدير أعمالها في البحرين والسعودية والكويت، عن بدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي اليوم ويشمل الطرح 16,359,429 سهماً جديداً تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب. سيكون الطرح متاحًا للأفراد والمؤسسات المؤهلين، بسعر اكتتاب يبلغ 176 فلسًا للسهم، خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2025 حتى 19 يناير 2026.

وفي هذا الصدد، قال السيد فراس أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة صلة الخليج: " تمثل بدء فترة الاكتتاب العام في أسهم شركة صلة الخليج محطة بارزة في مسيرة نموها، ويعد هذا الطرح خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضورها الإقليمي وتسريع خطط التوسع. يعكس هذا الطرح التزامنا بتطوير استراتيجيات طويلة المدى، والبحث المستمر عن فرص تساهم في الارتقاء بخدماتنا وإمكاناتنا، بما يحقق قيمة لمساهمينا."

تتمتع صلة الخليج بتواجد في المنطقة وذلك منذ تأسيسها عام 2009، حيث لديها أكثر من 15 عامًا من الخبرة التشغيلية في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال وتجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. كما انها رسّخت موقعها كأحد أبرز مزودي خدمات تجربة العملاء في المنطقة وحازت على عدة جوائز في مجال حلول تجربة العملاء والمدعومة بمحفظة واسعة من الخدمات تشمل مراكز الاتصال، والإسناد الخارجي للأعمال، والاستشارات، والتدريب، والخدمات التقنية. تدير الشركة عملياتها في البحرين والسعودية والكويت، ويعمل بها أكثر من 900 موظف يمتازون بالكفاءة وإتقان مختلف اللغات، مستفيدة من نموذج تشغيل مرن وتكلفة تنافسية تدعم الطلب المتنامي على الحلول الرقمية المتقدمة.

ويستهدف الطرح الأولي جمع نحو 2.9 مليون دينار بحريني سيتم توجيهها نحو خطط التوسع الإقليمي للشركة، بما في ذلك الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير الخدمات، واستكشاف فرص نمو جديدة في أسواق المنطقة.

من جانبه، قال السيد أيمن جاد الله، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيكو: "توفر صلة الخليج فرصة استثمارية قائمة على أسس تشغيلية واستراتيجية توسع واضحة. ويؤكد هذا الطرح قوة سوق رأس المال البحريني وقدرته على دعم إدراج الشركات بنجاح. وبصفتنا مدير الاكتتاب، نلتزم بتنفيذ عملية اكتتاب تتسم بالكفاءة والشفافية بما يخدم مصالح الشركة والمستثمرين."

ويمكن للمستثمرين المحتملين تقديم طلباتهم للاكتتاب في الطرح عبر رابط بوابة الاكتتابات الإلكترونية على eipo.bahrainbourse.com، أو بالحضور الشخصي لأحد فروع بنك البحرين والكويت المشاركة التالية:

الفرع الرئيسي، وفرع سوق البراحة، وفرع مركز المعارض المالي، وفرع مجمع الأتريوم. يُنصَح المستثمرون المحتملون بالاطلاع على نشرة الإكتتاب الخاصة بالطرح العام الأولي للحصول على مزيد من المعلومات حول الطرح والمخاطر المرتبطة به. ويمكن الحصول على نسخ نشرة الاكتتاب إلكترونياً على https://silah.bh/، www.sicobank.com إضافةً إلى توفر النسخ الورقية ونماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع المشاركة.

وسيتم تخصيص 70% من أسهم الطرح الأولي للاكتتاب العام للمستثمرين المحترفين (المستثمرون الذين قدموا طلبات لشراء أكثر من 568,182 سهم من أسهم الطرح)، بينما سيتم تخصيص الـ 30% المتبقية للمستثمرين الأفراد (المستثمرون الذين قدموا طلبات لشراء ما يقل عن 568,182 سهم من أسهم الطرح).

وفي 3 فبراير 2026، سيتم إدراج أسهم شركة صلة الخليج رسمياً في بورصة البحرين تحت الرمز SILAH. وليتمكن المستثمرون من تداول الأسهم التي تم تخصيصها لهم من خلال الاكتتاب، يجب عليهم فتح حساب مع إحدى شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة البحرين، وذلك في حالة عدم امتلاكهم حساب مع إحدى هذه الشركات. كما يحق للمستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم من خلال الاكتتاب المشاركة في توزيع الأرباح المعلنة من قبل الشركة، وذلك عن العام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وأي توزيعات نصف سنوية محتملة فيما بعد ذلك. وقد قامت الشركة بتعيين سيكو كموفر لخدمات استقرار الأسعار ومزود السيولة بدءاً من تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين.

تعد سيكو مدير الاكتتاب، ووكيل الإدراج، وموفر خدمات استقرار الأسعار، ومزود السيولة، بينما تم تعيين بنك البحرين والكويت ليكون متعهد تغطية الاكتتاب والبنك المستلم. وستكون بورصة البحرين هي سوق الإدراج والتداول لأسهم الشركة، وكذلك تم تعيين كل من تراورز آند هاملينز وحسن رضي ومشاركوه كمستشارين قانونيين لشركة صلة الخليج، وبرايس ووتر هاوس كوبرز كمستشار الفحص المالي النافي للجهالة، وإرنست آند يونغ- الشرق الأوسط هي الشركة المدققة، بينما ستكون شركة البحرين للمقاصة وكيل التخصيص ومسجل الأسهم.

نبذة عن صلة الخليج

تعد صلة الخليج هي المزود الرائد لحلول تجربة العملاء والحائزة على جوائز عالمية عديدة. تأسست في مملكة البحرين عام 2009.

تتميز الشركة بتقديم حلول شاملة ومبتكرة لتجربة العملاء والإسناد الخارجي للأعمال، والتدريب، والاستشارات، وخدمات التكنولوجيا، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية. تمتد مسيرة الشركة لنحو أكثر من 15 عامًا في إدارة تجارب العملاء، وتضم الآن أكثر من 900 من الكفاءات البشرية المتخصصة في المنطقة. صلة هي إحدى الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 8 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل: سيكو إنفست وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي

يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً عبر المجموعة.

