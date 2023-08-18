أبوظبي: أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ -أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحيّة في المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة وحلول الصحة المهنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يوليو، 2023.

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، سجلت المجموعة إيرادات بقيمة 168.7 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 162.7 مليون درهم إماراتي في فترة الإعلان عن نتائج العام السابق المنتهية في 30 يونيو 2022 ، مما يدل على نمو الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي. نما صافي الأرباح خلال نفس الفترة بشكل كبير، حيث وصل إلى 26.6 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 20.6 مليون درهم إماراتي في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 29٪.

يمكن أن يُعزى النمو في كل من الإيرادات والأرباح إلى التزام المجموعة الراسخ تجاه الاستدامة، وتحسين التكلفة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية عبر المؤسسة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال نفس الفترة الزمنية، الافتتاح الناجح لمجمع ريسبونس بلس الطبي (RPMC) من قبل شركة آر بي إم السعودية في الدمام، المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا المجمع كأول مركز رعاية صحية مهنية متخصص في المملكة العربية السعودية.

وتعقيباً على النتائج المذهلة للمجموعة، علق الرئيس التنفيذي لشركة ريسوبنس بلس القابضة، الدكتور روهيل راغافان: "يُظهر أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2023 مدى إصرارنا على دفع النمو والحفاظ عليه على جميع المستويات. بالإضافة إلى نتائجنا المالية القوية، فقد خططنا لتوسيع خدماتنا ذات المستوى العالمي إلى المستفيدين الجدد من خلال الشراكة مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعات المختلفة. نحن مصممون على الارتقاء بأدائنا إلى آفاق جديدة في النصف الثاني من العام، مع تحقيق نتائج أفضل بدعم وتوجيه أعضاء مجلس الإدارة لدينا، وخبرة فريقنا، وثقة مساهمينا."

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حول ريسبونس بلس القابضة

ريسبونس بلس القابضة هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخراً في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.