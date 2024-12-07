العراق: أعلنت شركة الربيع للأوراق المالية عن تسجيل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) نمواً بنسبة 2.9% في شهر نوفمبر 2024، مما يعكس استمرارية الزخم الإيجابي في الأسواق المالية العراقية. وجاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لكل من البنك الوطني العراقي، وآسياسيل، وبنك المنصور. وخلال الشهر، سجلت أسعار أسهم خمس من الشركات العشر المدرجة ضمن المؤشر ارتفاعات ملحوظة، مما يبرز استقرار السوق وتطوره. كما تم الإعلان عن توزيعات أرباح من قبل كل من فندق بغداد، بعائد نسبته 4.0%، وشركة الخياطة الحديثة، بعائد نسبته 1.1%، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

ورغم نمو المؤشر، شهد إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) انخفاضاً بنسبة 17% مقارنة بشهر أكتوبر، ليبلغ 52.0 مليون دولار. وعند استثناء الصفقات المتقاطعة، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة أكبر، بلغت 31%، ليصل إلى 28.4 مليون دولار. وقد استحوذ القطاع المصرفي على النسبة الأكبر من حجم التداول، مسجلاً 80.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.6%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.2%، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.6%. أما التداول في السوق غير المدرجة (OTC)، فقد شهد انخفاضاً كبيراً بنسبة 61% مقارنة بشهر أكتوبر، ليبلغ 437.0 ألف دولار.

فيما يتعلق بالأداء الفردي للشركات، سجلت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بنسبة تزيد عن 5.0%، فيما شهدت 19 شركة زيادة تجاوزت 10.0%. وكانت شركة إنتاج المحاصيل الحيوانية والنباتية الأكثر ارتفاعاً، حيث زادت أسعار أسهمها بنسبة 164.7%، تلتها شركة كربلاء لإعادة التأهيل بزيادة بلغت 138.3%.

شهد شهر نوفمبر أيضاً تطورات بارزة قد تؤثر على مستقبل الاقتصاد العراقي. أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف العراق الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند درجة “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التقدم المحرز في استقرار الاقتصاد العراقي. كما وافق مجلس الوزراء العراقي على تشغيل شركة فودافون لشبكة الاتصالات الوطنية، بما في ذلك تنفيذ مشروع رخصة الجيل الخامس (5G)، في خطوة تعد علامة فارقة في تحديث البنية التحتية للاتصالات في العراق. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة العراقية أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من أربعة عقود، حيث أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن عدد سكان العراق تجاوز 45 مليون نسمة. وفي السياق المالي، كشفت وزارة المالية عن بيانات الميزانية العامة لأول تسعة أشهر من عام 2024، حيث ارتفع الفائض في الميزانية العامة بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 19.5 تريليون دينار عراقي (ما يعادل حوالي 14.9 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس تحسناً في الإدارة المالية واستقرار الاقتصاد.

يسلط أداء مؤشر RSISX لشهر نوفمبر، إلى جانب التقدم الاقتصادي والبنية التحتية الملحوظة، الضوء على الديناميكيات المتطورة لأسواق المال في العراق. وتظهر هذه التطورات فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام في الأشهر القادمة.

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