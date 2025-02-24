دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عام 2024 بشكل واعد بتلقي 1,373 فكرة مبتكرة من الموظفين، نُفّذ 138 منها، مسجلة زيادة بنسبة 29% في الأفكار مقارنة بـ 1,063 في عام 2023. وأدى هذا الارتفاع في الأفكار المبتكرة من الموظفين إلى زيادة بنسبة 400% في الوفورات المالية الناجمة عن برنامج اينوك الابتكار، حيث ارتفعت من 1.39 مليون درهم إلى 6.94 مليون درهم مقارنة بعام 2023.

ومنذ انطلاق البرنامج، ساهم تنفيذ 743 فكرة من أفكار موظفي مجموعة اينوك حتى الآن في تحقيق مكاسب مالية إجمالية بلغت 99.2 مليون درهم للمجموعة. وتماشياً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر"، وهو احتفالية وطنية وأحد أكبر مهرجانات الابتكار في العالم، تعزز المجموعة التزامها بالاستثمار في الحلول التي تعزز العمليات وتسرع الابتكار داخل الدولة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تعمل مجموعة اينوك على تعزيز ثقافة الابتكار المزدهرة، وتمكين الموظفين من تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، وهو الدافع الذي يعززه إطلاق حملات مخصصة على مستوى المجموعة. وبمشاركة أهداف ’الإمارات تبتكر‘، فإن برنامجنا الجديد ’التحول الرقمي والنمو‘ سيعمل على إعداد موظفينا لإنتاج وتنفيذ حلول تحولية، بما يسهم في دفع نمو الأعمال والقدرة التنافسية، ورؤيتنا ’اينوك واحدة‘ للتحول الرقمي".

في عام 2024، أعطت مجموعة اينوك الأولوية لرحلتها للتحول الرقمي، مع التركيز على المبادرات الرئيسية، منها على سبيل المثال أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وتبني الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية خفض استخدام الورق. كما أطلقت المجموعة "مركز مرسال الرقمي" وقامت بتفعيل "إطار اينوك للقدرات الرقمية"، مما عزز التزامها بالتحول إلى مستقبل رقمي. بالإضافة إلى ذلك، عززت اينوك الوعي بالثورة الصناعية الرابعة 4.0 من خلال التعاون مع "ماكس بايت" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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