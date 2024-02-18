(المنامة، البحرين) - أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن انجاز 345.4 مليون معاملة لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، وفوري بلس، وفواتير) من خلال تطبيقها بنفت بي، وذلك للعام 2023، بزيادة ملموسة في الحجم بلغت 37% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعزز مكانة شركة بنفت كقوة دافعة للقطاع المالي الرقمي للمملكة.

وقالت الشركة إن المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) على جميع القنوات (البنوك وبنفت بي) والذي يشتمل على خدمات فوري بلس، وفوري، وفواتير شهدت نموًا ملموسًا خلال عام 2023، بحيث حققت القيمة الإجمالية زيادة بلغت 14%، من 25.4 مليار دينار بحريني في عام 2022 إلى 29 مليار دينار بحريني في 2023.

وقد بلغت معاملات فوري بلس في عام 2023 عبر جميع القنوات نحو 335 مليون معاملة، بزياة بنسبة 37% عن العام الماضي، وبقيمة 7.3 مليار دينار بحريني ، بزيادة بلغت 19% مقارنة بعام 2022 وتجدر الإشارة بأنه في شهر يناير 2023 وحده، شهدت معاملات فوري بلس زيادة بنسبة 49% عبر تطبيق بنفت بي بالمقارنة مع العام الماضي.

وبالنسبة لإجمالي معاملات فوري، فقد تجاوزت 12 مليون معاملة في عام 2023، بزيادة بلغت 13% مع قيمة إجمالية تزيد عن 20.7 مليار دينار بحريني للعام 2023، بالمقارنة مع أكثر من 18.4 مليار دينار بحريني للعام 2022، بزيادة بلغت 13%.

كما بلغ إجمالي معاملات فواتير نحو 13 مليون معاملة خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 7%. وبلغت القيمة الإجمالية 989.2 مليون دينار بحريني للعام 2023 بالمقارنة مع 928.7 مليون دينار بحريني للعام 2022، بزيادة بنسبة 7%.

وبلغ إجمالي عمليات التحقق عبر منصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) أكثر من 743 ألف عملية في 2023 بالمقارنة مع 424 ألف عملية تحقق في 2022، بزيادة قدرها 75%.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بنفت ما يزيد عن 340 ألف تقريرًا ائتمانيًا خلال عام 2023، مقارنة بـ 272 ألف تقريرًا في 2022، بزيادة بلغت 25%.

وتأتي هذه النتائج المتميزة لتعكس تحقيق عام ناجح آخر لشركة بنفت، كما تمثل خطوة للأمام في رحلة التحول الرقمي لمملكة البحرين. حيث كان 2023 عام الاستثمارات الضخمة والإنجازات الهامة لشركة بنفت، بما في ذلك الفوز بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 لأفضل موقع إلكتروني في القطاع الخاص، والاستحواذ على شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، والذي يعزز الاستثمار المستدام في منظومة قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، إضافة إلى إبرام شراكات استراتيجية واتفاقيات ثنائية لتوفير حلول رائدة للدفع والتكنولوجيا المالية للعملاء، والعمل في نفس الوقت على تعزيز أطر التعاون مع دول الخليج. كما أن التحسينات الشاملة في النسخة المطورة لتطبيق بنفت بي في العام الماضي يؤكد التزام شركة بنفت الراسخ بتعزيز تجربة المستخدم والتركيز على توفير أحدث الحلول المتطورة.

وتواصل بنفت جهودها الدؤوبة الرامية إلى تعزيز منظومة مالية راسخة وسهلة الوصول، وتتطلع الشركة إلى الارتقاء بحياة عملائها من خلال توفير حلول متطورة وخدمات متميزة لا تضاهى.

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