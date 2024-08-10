[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت 289.24 مليون درهم إماراتي عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024، مقارنة بـ266,03 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت المجموعة أرباح صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت 409.20 مليون درهم إماراتي عائدة للملاك، وذلك خلال فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024، مقارنة بـ580.48 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الأرباح العائدة لملاك الشركة (بعد خصم الضرائب) بنحو 78% خلال الربع الثاني من العام والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024، و83% خلال النصف الأول من العام والمنتهي بالتاريخ ذاته، وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 21.82 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ21.44 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.34 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ13.46 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتعليقًا على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يسرنا تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بفضل العائدات الناتجة عن اعتماد استراتيجيات الأعمال الرائدة والمؤثرة. ويعزى النجاح المستمر للمجموعة خلال النتائج المالية الفصلية المتتالية إلى حالة الازدهار التي يشهدها قطاع العقارات حالياً، بالإضافة إلى الأداء الاستثنائي لمحفظة الاستثمارات المتكاملة. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بالعمل على نحو حثيث لدعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنامي الطلب بشكل ملحوظ على العروض الجديدة."

ونتوقع تحقيق تقدم كبير في عمليات بناء المرحلة الأولى من مشروع "دانه بيي" في رأس الخيمة بحلول نهاية العام 2024. كما أطلقت دبي للاستثمار مشروع "فيوليت تاور" في الربع الأول من عام 2024، وهو برج سكني جديد في قرية جميرا الدائرية (JVC)، وبدأت ببيع وحداته على الخارطة.

وشهدت الثلاثة أشهر الأخيرة التي انتهت بتاريخ 30 يونيو 2024 استحواذ صندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق") على حصة 100٪ من أسهم شركة كارنيشن للتعليم ش.ذ.م.م ("كارنيشن")، والتي تحتفظ بالأصول العقارية لمدرسة كنت كوليج دبي ("كنت كوليج"). ما أدى إلى إحداث تطور ملحوظ في الأداء وتوسيع الأفق الاستثماري للصندوق إلى مستويات جديدة.

تشهد دبي للاستثمار تنامياً ملحوظاً في المشاريع العقارية، ومن ضمنها "دانه بيي" و"فيوليت تاور"، إلى جانب العمل على تطوير مشروع مجمع دبي للاستثمار في أنغولا وتوسيع محفظة صندوق المال كابيتال ريت على نحو استراتيجي، ما يؤكد ريادة النهج الديناميكي للشركة، ويعكس التزامها بالتميز مع الحرص على إيجاد المسارات التي تعزز مستويات القيمة للملاك على نحو استثنائي.

وتتوقع دبي للاستثمار استمرار الزخم الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام 2024، وتحرص على تعزيز ريادتها في السوق عبر مواصلة التركيز على الاستثمار في المشاريع العقارية الرئيسية، وتوسيع محفظتها الاستثمارية عبر أسواق المنطقة والعالم. ومن المتوقع أن يعزز هذا النهج، الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستشرافاً للمستقبل، تعكس نتائج المجموعة اهتمامها بتنفيذ استراتيجياتها المحددة عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، بما يتماشى مع التزامها في تعزيز مستويات القيمة التي يتم توفيرها للملاك.

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