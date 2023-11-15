نمو إيرادات العمليات المحلية بنسبة 8.2%

مسقط: حققت مجموعة الشركة العمانية للاتصالات (MSX: OTEL) نمواً جيداً خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023حيث نمت صافي أرباح المجموعة بنسبة 28.7% من 195 مليون ريال عماني في سبتمبر 2022م إلى 251 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2023، فيما نمت إيرادات المجموعة بنسبة 10.6% من 1981,5 مليون ريال عماني إلى 2192,5 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2023.

أداء العمليات المحلية لعمانتل:

وعلى مستوى العمليات المحلية، نمت إيرادات عمانتل بنسبة 8,2% لتصل إلى 458,1 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات المحلية إلى نمو خدمات نقل الصوت بالجملة بنحو 17 مليون ريال ونمو إيرادات مبيعات الأجهزة بنحو 10,9 مليون ريال بالاضافة إلى نمو إيرادات الخدمات الأساسية التي تأتي من إيرادات الآجل الدفع للهاتف المحمول والتي ارتفعت بنسبة 11,4% مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي وذلك بالرغم من المنافسة الشديدة في هذين القطاعين حيث استطاعت الشركة المحافظة على مستويات مماثلة للإيرادات المحققة خلال العام الماضي منهما ، وقد بلغ صافي الربح 54,7 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

أداء مجموعة زين:

وعلى مستوى مجموعة زين الكويتية التابعة لمجموعة عمانتل، فقد أعلنت المجموعة يوم أمس عن نتائجها المالية والتي أظهرت نمواً في إيراداتها بنسبة 11% لتصل إلى نحو 4,6 مليار دولار أمريكي فيما أرتفعت صافي الأرباح بنسبة 13% لتصل إلى 561 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.

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