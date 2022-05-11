• أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2022 بإيرادات قياسية بلغت 8.17 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 700٪

• استمرار نمو الموجودات بإجمالي بلغ 52.56 مليار درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من عام 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع." ("ألفا ظبي" أو "الشركة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: ADH؛ عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022.

وتمثل هذه النتائج المجموعة الأولى من نتائج الربع الأول المالية للشركة منذ نجاح إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر في يونيو 2021، وتحولها إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في دولة الإمارات. وبناءً على ذلك، تمثّل أرقام الفترة المماثلة من عام 2021 الفترة الأخيرة للشركة قبل التحول بمسارها وإدراجها أسهمها في السوق المالي.

وواصلت ألفا ظبي الزخم الكبير الذي حققته خلال عام 2021، وأعلنت عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي الربح 2.84 مليار درهم إماراتي، بزيادة كبيرة عن 100 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ إلى 8.17 مليار درهم إماراتي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 700٪، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة للشركة في قطاع الرعاية الصحية، الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، والاستثمارات العقارية وأعمال البناء والتشييد والأعمال الصناعية، والتي لا تزال تقود نمو الشركة.

وضمن خططها الرامية إلى تحقيق النمو والتوسع، واصلت ألفا ظبي توسيع نطاق محفظتها الكبيرة من خلال عمليات استحواذ واستثمارات بارزة بلغت قيمتها الإجمالية 5.21 مليار درهم إماراتي، والتي ساهمت في نمو الموجودات خلال الربع الأول 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة الموجودات 52.56 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 47.35 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2021.

وشملت الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية الرئيسية التي أجرتها الشركة خلال الربع الأول 2022 الاستحواذ على 75٪ من "دبليو سولار"، التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يُعزز مكانة الشركة والتزامها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما قامت ألفا ظبي بعمليتي استحواذ لتعزيز محفظتها في قطاع الرعاية الصحية، والتي تواصل تحقيق أداء قوي فيها، باستحواذها على حصة بنسبة

70.8٪ من مجموعة ياس كلينك وحصة بنسبة 70.8٪ من شركة طموح للرعاية الصحية. وتوسعت الشركة في محفظتها بشكل أكبر بعد أن استثمرت مبلغ 847 مليون درهم في مشروع مشترك لتأسيس منصّة مصرفية رقمية جديدة تحت اسم "وي-أو" (Wio).

وبفضل نهجها الاستثماري المدروس، ومشاريعها الاستثمارية المستقبلية، وفريق الاستثمار النشط والمرن، ستواصل ألفا ظبي توظيف رأس المال بفعالية، والبحث عن فرص أعمال واستثمارات ناجحة تحقق الربحية وتضيف المزيد من القيمة إلى محفظتها، وستتابع، في الوقت ذاته، خططها الرامية إلى تنويع وتوسعة محفظتها من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ.

هذا وقد حافظت الشركة على مركز مالي قوي ذو مستوى سيولة جيد، ويتضمن المركز المالي رصيد نقدي يقارب 5.81 مليار درهم إماراتي، ستعمل الشركة من خلاله على دعم وتنفيذ خططها التوسعية على صعيدي القطاعات والمناطق الجغرافية. واستطاعت ألفا ظبي تعزيز مكانتها في السوق بما يساهم في تحقيق تطلعاتها الإستراتيجية والمالية وطموحات النمو الخاصة بها خلال عام 2022 وما بعده بفضل محفظة أعمالها واستثماراتها المتنوعة، فضلاً عن أدائها المالي القوي، والركائز القوية لميزانيتها العمومية، ورأس المال المتاح للاستثمار.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي القابضة": "تواصل ألفا ظبي تحقيق أداء قوي ونتائج قياسية خلال الربع الأول 2022، ما يعكس الزخم المتنامي والمسار التحولي الناجح لأعمالنا. لم نكتفِ بتحقيق نتائج مالية ممتازة فحسب، بل نجحنا أيضاً في تنويع استثماراتنا وتعزيز نطاقها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية. نتطلع بنظرة تفاؤلية نحو المستقبل، إذ نسعى إلى تعزيز نمونا من خلال التوظيف الفعّال لرأس المال في الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك زيادة عمليات الاستحواذ ودمج الأعمال في قطاعاتنا الرئيسية والمستهدفة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية بما يحقق المزيد من القيمة لمساهمينا".

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حول "ألفا ظبي القابضة":

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات

أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 80 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك للاستشارات الإعلامية

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي alphadhabi@brunswickgroup.com