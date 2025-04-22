دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها استلمت مؤخراً عائدات نقدية بلغ مجموعها حوالي 282 مليون دولار من تسويات مع شركات تأمين محددة فيما يتعلق بطائرات كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي. وكانت الشركة والجهات ذات الصلة التابعة لها قد أصدرت مطالباتها ضد شركات التأمين وإعادة التأمين المعنية.

وعلى ضوء ما سبق، استلمت "دبي لصناعات الطيران" حتى الآن مبالغ نقدية إجمالية بلغت 601 مليون دولار، بما في ذلك التسويات التي تم الإعلان عنها في عامي 2023 و2024 مع أطراف عدة.

وسوف تواصل الشركة إجراءات التقاضي في المحاكم الإنجليزية بموجب وثائق التأمين الخاصة بها، كما ستواصل جهودها من أجل تقليل خسائرها المرتبطة بالطائرات التي كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطيران وقسم الهندسة. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 500 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات