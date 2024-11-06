أبوظبي، أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (WAHA)، عن تحقيق أرباح صافية عائدة للمساهمين بقيمة 282 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي، مدفوعةً بمكاسب صناديقها المتخصصة بالاستثمار في الأسواق العامة، حيث استفادت الشركة من خبرتها الواسعة في الأسواق الناشئة وقدراتها البحثية المتفوقة لمواجهة تقلبات السوق، محققة عائداً على متوسط ​​حقوق الملكية بنسبة 13.5%.

وخلال الربع الثالث، نجحت الشركة في إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة قيمتها 400 مليون دولار بدعم من أربعة بنوك إقليمية بشروط محسنة وفترة سداد تمتد ثلاث سنوات، لتزيد قيمته إلى 500 مليون دولار، وتمديد أجل استحقاقه لمدة تصل إلى عامين إضافيين. وستسهم هذه الخطوة في منح الواحة كابيتال مرونة مالية أكبر، مما يعزز قدرتها على اغتنام فرص النمو الناشئة مع مواصلة إدارتها الحكيمة لميزانيتها العمومية.

وتكريماً للإنجازات المتميزة التي حققتها على مدى عدة سنوات، حصلت الواحة كابيتال على جائزة أفضل شركة لإدارة الاستثمار في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز الصناديق من مجلة "ويلث آند فاينانس"، في حين حصد صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة جائزة أفضل صندوق ائتماني للبيع والشراء في الأسواق الناشئة.

علاوةً على ذلك، وضمن إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها الواحة كابيتال، تبرعت الشركة بمبلغ 1 مليون درهم لحملة الهلال الأحمر الإماراتي "الإمارات معك يا لبنان"، مؤكدة التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الجهود الإنسانية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدفين 1 و10.

أبرز إنجازات الواحة للاستثمار

سجلت وحدة الأسواق العامة، التي تديرها الواحة للاستثمار، شركة إدارة الأصول التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، أرباحاً صافية بلغت 319 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتقدم الشركة للمستثمرين المحترفين صناديق تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، وتدار وفق نهج نشط، بما في ذلك استراتيجيات استثمارية مميزة هدفها تحقيق عوائد تتفوق على أداء الصناديق المماثلة في السوق.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استقطبت الواحة للاستثمار التزامات رأسمالية من أطراف ثالثة بقيمة 321 مليون دولار (1.2 مليار درهم)، مما ساهم في تحقيق دخل من الرسوم بلغ 166 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى. وبذلك، ارتفع إجمالي الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 6.6 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2024، ويمثل ذلك ما يزيد على 50% من إجمالي الأصول المدارة لديها. وتتنوع الأصول المدارة لصالح أطراف ثالثة عبر قاعدة واسعة من العملاء الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والبنوك الخاصة، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة.

وسجّل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة"، والذي يتبع استراتيجيات تداول متنوعة للبيع والشراء في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، أداء متفوقاً بشكلٍ كبير على مؤشره المرجعي، فحقق عائداً صافياً بنسبة 15.9% حتى تاريخه وهو حوالي ضعف العائد على مؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة البالغ 8.6%. وحقق الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 235.2% منذ إطلاقه في عام 2012 مقارنة بمؤشره المرجعي الذي بلغ عائده التراكمي 65.9%.

من جانب آخر، حقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً تراكمياً صافياً بنسبة 375.3% منذ إطلاقه في عام 2014، متفوقاً بنسبة 79.6% على مؤشره المرجعي خلال نفس الفترة. ورغم التقلبات المتزايدة في الأسواق الإقليمية، تحسّن أداء الصندوق في الربع الثالث من عام 2024 عن أدائه في الربع السابق، حيث حقق في الربع الثالث عوائد ربع سنوية بنسبة 4.1% مقارنة بخسارة بلغت -4.0% في الربع الثاني من نفس العام، ليصل صافي عائده في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 إلى 0.3% مقابل عائد بنسبة 5.1% لمؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز المركّب للأسواق العربية" خلال نفس الفترة.

وحقق "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عائداً إجمالياً بنسبة 8.0% حتى تاريخه (غير شاملاً الرسوم)، مقارنة بزيادة قدرها 5.3% لمؤشر داو جونز المرجعي للصكوك. وسجّل الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 36.6% (غير شاملاً الرسوم) منذ إطلاقه في عام 2020 مقارنة بـ 5.4% لمؤشره المرجعي.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

سجّلت وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تنتهج استراتيجية استثمارية مرنة متعددة الأصول تركز على النمو واستثمار رأس المال بمرونة عبر قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة، دخلاً إجمالياً بلغ 71 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل خسارة قدرها 3 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. ويؤكد هذا الأداء قوة استراتيجية الاستثمار المتنوعة التي تنتهجها الواحة كابيتال، ويُعزى بشكل رئيسي إلى مكاسب القيمة السوقية لبعض أصول المحفظة.

ونجحت الشركة خلال العام في تحقيق سيولة نقدية بقيمة 294 مليون درهم من الأصول الناضجة، مما يعزز مكانتها كمستثمر قوي يمتلك مرونة عالية، ويؤكد قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة التي ستدعم نموها في المستقبل.

وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها وحدة الاستثمارات الخاصة 671 مليون درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024. ويواصل فريق الوحدة دراسة الصفقات المناسبة مع إعطاء الأولوية لتحقيق السيولة النقدية من الأصول الناضجة الأخرى.

أبرز إنجازات الواحة لاند

حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، أرباحاً صافية بقيمة 25 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتحظى المرحلتان الأولى والثانية-أ للمشروع بمعدل إشغال يبلغ 98% من إجمالي 182.500 متر مربع من الوحدات الصناعية واللوجستية متعددة الاستخدامات في مشروع "المركز". وقد تم الانتهاء من مرحلة التوسعة الأحدث "2ب" خلال الربع الأول من عام 2024 لتضيف مساحات تأجير عالية الجودة إلى المحفظة. ووصل معدل الإشغال الحالي للمرحلة "2ب" إلى حوالي 40% من المساحة المكتملة البالغة 76,000 متر مربع.

وتواصل "الواحة لاند" دراسة خيارات مختلفة لمشروع "المركز"، بما في ذلك التسييل المحتمل للأصول المكتملة، وذلك في وقت يشهد فيه اقتصاد دولة الإمارات تنوعاً متزايداً ونمواً في التجارة البينية الإقليمية، الأمر الذي يحفّز الطلب على المرافق اللوجستية عالية الجودة.

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