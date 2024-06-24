شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها

"نيو كابيتال" تنجح في إعادة تمويل مبنى مكاتب في هولندا بتمويل ثنائي بقيمة 28 مليون يورو بدعم "جيه إل إل"

عملية إعادة التمويل تؤكد رغبة المقرضين في الحصول على مساحات مكتبية من الدرجة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة 24 يونيو 2024: قدمت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، الدعم والمشورة لشركة إدارة الاستثمارات "نيو كابيتال" ومقرها دبي، بشأن عملية إعادة تمويل مبنى المكاتب "وينا 200" في مدينة روتردام في هولندا.

يتكون المبنى من مساحة تجارية متعددة الإيجارات للتملك الحر بإجمالي 17,433 متراً مربعاً، منها 16,909 أمتار مربعة مخصصة للمساحات المكتبية، والمساحة الباقية 1364 متراً مربعاً مخصصة للبيع بالتجزئة في الطابقين الأرضي والميزانين. تم تشييد المبنى في عام 1993، وتم تجديده بصورة شاملة في عامي 2015 و2016، ويتألف من ثلاثة أبراج متصلة فيما بينها ومكونة من 13 طابقاً. ويستفيد المبنى من موقعه الاستراتيجي الرئيسي داخل منطقة الأعمال المركزية في مدينة روتردام وعلى بعد مسافة قصيرة من محطة قطار روتردام.

وحافظ مبنى "وينا 200" على نسبة إشغال تزيد عن 90% منذ عام 2019، ما أدى إلى تحقيق حجم إيجارات قدره 3.3 مليون يورو سنوياً بمتوسط ​​مرجح لمدة الإيجار غير المنتهية "WAULT-E" 4.8 سنوات وبدون فترات انقطاع.

وتم تمديد عملية إعادة التمويل من قبل بنك هيلابا، الذي قدم قرضاً ممتازاً بقيمة 28 مليون يورو لمدة أربع سنوات.

وكان يمثل جانب المقترض في عملية إعادة التمويل فريق إيداع الديون لدى "جيه إل إل" بقيادة المدير الأول، كلاوديو سجوبا.

وقال باباك سلطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو كابيتال": "يود فريق ’نيو كابيتال‘ أن يعرب عن امتنانه لبنك هيلابا وشركة ’جيه إل إل‘ لدعمهما الكبير في الإغلاق الناجح للقرض. ما زال مبنى ’وينا 200‘ يمثل أحد الأصول العقارية الأفضل أداءً في سوق روتردام. ويمكن أن يعود نجاحه إلى موقعه المتميز، ومخططه الجاذب للمستأجرين الحاليين والجدد، وندرة مباني المكاتب من الدرجة الأولى داخل منطقة الأعمال المركزية في مدينة روتردام، والجهود الاستباقية لإدارة وتأجير الأصول. ويعكس امتلاكنا لثلاثة أصول هولندية في ثلاثة مواقع مختلفة، ثقة ’نيو كابيتال‘ في الإمكانات التي يتمتع بها سوق العقارات الهولندي على المدى الطويل".

من جانبه، قال جورج بلاشكي، رئيس قسم التمويل العقاري لمنطقة وسط وشرق أوروبا والبنلوكس في بنك هيلابا: "يسعدنا جداً دعم شركة ’نيو كابيتال‘ من خلال استثماراتها في روتردام حيث تعتبر هولندا سوقاً مهماً لبنك هيلابا، ونحن نتطلع إلى مواصلة علاقتنا القوية مع ’نيو كابيتال‘".

وبدوره، قال كلاوديو سجوبا، مدير أول التمويل المهيكل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "لقد كان من دواعي سرورنا التعاون مع بنك هيلابا، لا سيما في ظل سوق الإقراض المليء بالتحديات داخل قطاع المكاتب الانتقالية. وتعد هذه الصفقة مثالاً ممتازاً على قدرة هيلابا على تقديم قروض ممتازة مضمونة بأصول مكتبية عالية الجودة".

نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200عام، ساعدت الشركة عملائها في شراء وبناء وإشغال وإدارة والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20,8 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، وتوظف ما يزيد عن 106000 موظف، لتجمع بذلك بين المعرفة العالمية الواسعة والخبرة المحلية. وانطلاقا من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملائنا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1900 موظف في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وكيب تاون وجوهانسبرج ونيروبي.

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